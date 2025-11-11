VUČIĆ O BLOKADERSKOJ LISTI: Lista im je takva kako će i da prođu na izborima!
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić gost je u “Nacionalnom dnevniku” na Pink televiziji.
- Lista im je takva kako će i da prođu na izborima i narod će to umeti da oceni. Ne bih trošio ni sekund narodnog vremena, vremena građana Srbije, a ni svog, da o njima nešto govorim - kratko je rekao Vučić.
