STIŽU ZNAČAJNE INVESTICIJE U SRBIJU! Mesarović obavila važan razgovor za razvoj i rast naše zemlje

POTPREDSEDNICA Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović sastala se sa partijskim sekretarom Komunističke partije NR Kine provincije Fuđijen Džouom Zujijem, kome je zahvalila na podršci ove provincije daljem razvoju Srbije.

Foto: Printskrin Instagram/mesarovicadrijana

- Ponosni smo što nastavljamo da gradimo naše čelično prijateljstvo, razvijamo sveobuhvatnu privrednu saradnju i intenzivan politički dijalog na svim nivoima, da zajedno gradimo zajednicu sa zajedničkom budućnošću utemeljenu na velikom prijateljstvu naša dva predsednika - Republike Srbije Aleksandra Vučića i Narodne Republike Kine Si Đinpinga - navela je Mesarović na Instagramu.

- Srbija će, kako je rekla Mesarović, uvek biti zahvalna kineskim prijateljima na principijelnom stavu i podršci po pitanju AP Kosova i Metohije i zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Prema njenim recima, Srbija će uvek podržavati politiku "jedne Kine". "Naša dva naroda koje vezuje čelično prijateljstvo su i partneri koji grade konkretne projekte, nova radna mesta i zajedničke uspehe - naglasila je Mesarović, koja je kineske sagovornike upoznala sa prednostima dalje ekonomske saradnje u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini sa NR Kinom, koji ima ogroman potencijal i omogućava još veću privrednu razmenu i dostupnost srpskih proizvoda na kineskom tržištu.

- Ponovila sam zahvalnost na podršci Fuđijen provincije i partijskog sekretara lično daljem razvoju Srbije, što se ogleda u značajnim investicijama u Srbiju koje dolaze upravo iz ove provincije. To potvrđuje da Fuđijen provincija ima značajnu ulogu u daljem jačanju sveukupnog strateškog partnerstva Srbije i Kine - poručila je Mesarović. U tom duhu, dodala je, Srbija i Kina nastavljaju da rade u interesu naše privrede, u skladu sa politikom predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem, koja gradi nove mostove saradnje sa našim čeličnim prijateljima - Narodnom Republikom Kinom.