NAJPODLIJE I NAJOPASNIJE JE DA BRAT UDARI NA BRATA! NA SREĆU, NISMO TO DOZVOLILI: Lider SNS Vučević o terorističkom napadu ispred Skupštine

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je gostujući na Prvoj tv da su se ljudi u Srbiji oslobodili straha i bojazni oko svega čime su bili izloženi prethodnih skoro 12 meseci, da su siti laži i prevara i da žele da se vrate normalnom životu, da imaju predvidivost.

Foto: Printscreen

- Bila je super atmosfera u Požarevcu, čuo sam da je u Kraljevu i Vranju bilo dostojanstveno, svečarski. Kad se sretnete s ljudima koji isto razmišljaju, da su deca u školama, studenti na fakultetima, da se takmičimo s drugim državama ko ima više auto-puteva, bila je dobra atmosfera. Vidite da su se ljudi oslobodili tog straha i pritiska. Zanima ih kako da žive bolje. Generalno smo bliži normalnom životu, ali naravno da će biti još izazova. Siti su tih laži i trikova. Žele da se vrate osnovnim vrednostima. Razmere pogubne politike ćemo osetiti u godinama pred nama. Nije fer da uzurpirate fakultete i odatle se bavite politikom, lepo formirajte udruženja, stranke. Pitaju mnogi za 1. novembar. Svakako svi su zapanjeni s onim što se desilo na platou ispred Narodne skupštine i žele brz oporavak Milanu. Niko neće da učestvuje u tome da brat udari na brata. To je najpodlije što može da se desi. Izbegli smo najgori scenario. Ono što mene plaši je politička priprema za to i amnestiranje napadača. To je opasnije. Prvo imate pumpanje da je taj Ćacilend pogano mesto, gde su ćacad, da to mora da se očisti. Smanjuju priču o 25.000 nezakonitih blokada i jedno mesto apostrofiraju kao problematično. A onda imaju medijsku pripremu da to brane. Čuli ste od blokadera da je kriv ovaj što je upucan, jer izaziva teroristu jer sedi u šatoru. Bojim se da se u medijima olako pređe preko toga - rekao je Vučević.

Vučević smatra da je objašnjenje Marinike Tepić povodom napada isred Skupštine skandalozno.

- Imali ste Mariniku Tepić, njihovo objašnjenje zašto se to desilo skandaloznim objašnjenjem profesora na Pravnom fakultetu, a govorim o Bojanu Pajtiću, koji kaže da je kriv Vučić i ovi što sede u Ćacilendu. U prevodu, nije kriv razbojnik, nego vlasnik stana - naveo je Vučević.

Foto: Printscreen

Ako neko bude vršio nasilje 1. novembra, država će reagovati

Vučević je rekao da će obeležavanje 1. novembra početi samo formalno ispred Železničke stanice.

- Oni će formalno početi skup ispred Železničke stanice. Ništa nema veze sa nesrećom. Sve smo to već videli, zar te šetnje nisu bile u februaru, pa 1. marta Niš. Valjda da bi imali šta da pričaju do 1. novembra, da drže temu aktuelno. Oni od toga prave spektalkl. Problem je šta je njihov cilj. Ako oni budu rekli da ne garantuju šta će biti, onda očekujte nasilje. Ako posle skupa kažu da ne garantuju šta će biti. A vi imate izjave blokaderskih vođa da će Vučić biti kriv. Kakve to veze ima s gubitkom 16 života i bolom tih porodica? kad oni razbiju nečiju glavu ili izlog onda će kao institucije raditi bolje? Sve trikove koje možete zamisliti su upotrebili u ovih godinu dana. Nemam ni najmanju sumnju, ako neko bude vršio nasilje država će reagovati u skladu s Ustavom i zakonima. Država ima snagu da primeni zakon prema svima - naveo je Vućević.

Mnogo je složena igra oko NIS-a

Vučević je istakao da niko ne zna u ovom trenutku konačan scenario oko NIS-a.

- U krajnje smo nezavidnom položaju kao država. Niti možemo da rešimo odnose između SAD i Rusije, niti je njima NIS najvažnije pitanje. Nadam se da će američki i ruski partneri uvažiti položaj Srbije i da Srbija neće morati da primenjuje zakonske mere da zaštiti svoje narodne interese. Razumeo sam jučerašnju poruku predsednika Srbije da je Srbija spremna da teži kompromisnom rešenju sa SAD i Rusijom, ali ako nema dogovora da Srbija donosi svoje odluke. To su složeni odnosi. Obe države su supersile i gledaju svoje interese. Mi bi trebalo da navijamo za svoju državu. To što mi mislimo da smo mi za Trampa i da su Rusi naša slovenska braća, pa evo vam NIS, toga nema u geopolitici. Čuju se negde tonovi koji bi mogli da vode ka rešenju. Deluje mi da predsednik države ima nekoliko razrađenih scenarija za izlazak iz ove situacije. Mi itekako zavisimo od ruskog gasa, tako nam se greju stanovi, kuće, ide privreda. Mnogo je složena igra. Sreća da smo izgradili Balkanski tok. Verujem da država ima instrumente da ne dođe do poremećaja na tržištu. Imate složenu situaciju na KiM i RS, imate kod nas ove blokade, i plus nam se sve ovo dešava sa naftom i gasom. Sve se to preslikava i na naše mikro polje - rekao je Vučević.

Najmasovnije obeležavanje stranačke slave do sada

Vučević je čestitao svim građanima koji slave Svetu Petku, posebno ženama.

- Obeležiće se u centralnim prostorijama stranke na Novom Beogradu, a onda i u opštinskim prostorijama. Mislim da će ovo biti najmasovnije obeležavanje naše slave, stranačke slave, ali ne kao inaćenje nego sabornost nakon neverovatno teške godine za naš narod, državu i našu stranku, koja je imala više 900 napada. SNS vidim kao politički motor i politički stub čuvanja naše državnosti. Rekao sam u govoru u Zrenjaninu da je naša stranka nastala spojem patriotizma i pragmatizma. I mi imamo vrline i mane. Nikada nismo bežali od toga da menjamo kadrovska rešenja. I mi ćemo imati mnogo pouka da razumemo novi ambijent i novu atmosferu da bismo ostali vitalmna politička stranka - naveo je Vučević.