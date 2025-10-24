BRNABIĆ RASPISALA LOKALNE IZBORE U SEČNJU ZA 30. NOVEMBAR: Svima želim dobru, pametnu i fer izbornu utakmicu
PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić potpisala je danas Odluku o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Sečanj za 30. novembar ove godine.
- Za razliku od izbora za skupštine opština Mionica i Negotin, koje sam raspisala 1. oktobra, u Sečnju treba da se održe vanredni izbori, s obzirom na to da je Vlada Srbije 16. oktobra donela odluku o rapuštanju Skupštine opštine Sečanj - rekla je Brnabić nakon potpisivanja odluke, u obraćanju novinarima u holu Skupštine Srbije.
Navela je da je ta odluka Vlade stupila na snagu objavljivanjem u Službenom glasniku 17. oktobra.
- Moja je obaveza, u skladu sa Zakon o lokalnoj samoupravi, da raspišem izbore za novi saziv Skupštine opštine Sečanj. Odlučila sam da izbore raspišem za 30. novembar, kada će se održati izbori u opštinama Mionica i Negotin - rekla je Brnabić.
Ona je izrazila nadu i želju da izbori proteknu u miru, da svi vidimo fer utakmicu, takmičenje planova i programa svih zainteresovanih učesnika.
Brnabićeva je dodala da veruje da će građani opštine Sečani izabrati najbolje kandidate da ih predstavljaju u budućem sazivu lokalne skupštine,
- Svima želim dobru, pametnu i fer izbornu utakmicu - rekla je Brnabić.
Prethodni lokalni izbori u Sečnju održani su 11. aprila 2022. godine.
(Tanjug)
