ŽELE DA DISCIPLINUJU SRBIJU Vučić: Gube snagu, usvojili su rezoluciju u EP sa manje glasova nego prethodnu i više protiv

В. Н.

23. 10. 2025. u 21:58

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na RTS govorio je i o rezoluciji EP.

- Urusla fon der Lajen i Koša su simboli moći, donose stvarne odluke. U Evropskom parlamentu su usvojili rezoluciju sa manje glasova ,nego prethodne godine, koja je bila lošija za Srbiju. I više je bilo uzdržanih, po tome vidite kako gube popularnost i snagu protiv Srbije. Video sam neodgovornost mnogih poslanika, neću da ulazim u to ko plaća pojedine partije u Sloveniji, neka lica i tako dalje. Ali je strašna neodgovornost da osuđujete ovu zemlju zbog upotrebe zvučnog topa, a nije ga bilo. A šta to briga one koji služe hibridnom ratu protiv Srbije. Ako je bio upotrebljen zvučni top toga dana, ja nisam više predsednik Srbije, samo prekinite da lažete više javnost. To se radi da bi se Srbija disciplinovala, da bismo bili drugačije vaspitani da bolje i lakše slušamo, nego danas. Sa različitih strana ponavljam. Ali jedna nepokorni narod i predsednik tog naroda ne žel ida menja svoju politiku i hoće da ostane slobodna i slobodarska.

