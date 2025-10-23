SRBIJA JE SAČUVALA MIR, OVO SU POTEZI OČAJNIKA Vučić: Moj posao kao predsednika je da obezbedim mir i govorim istinu narodu
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje na RTS gde govori o svim najaktuelnijim temema.
- Srbija je sačuvala mir, ovo su potezi očajnika. Istraga će pokazati detalje. Te prevare kao zašto su pokazani snimci. Pa zato što bi vi objasnili da su se nepismeni ćaciciji oko dnevnica potukli, da nacija nije mogla da vidi šta se desilo. Srećom, postoje jasni i svedoci snimci da potvrde šta se dogodilo.
Moj posao je kao predsednika da obezbedim mir, pre svega ovu drugu stranu. Ja sam blokaderima, 12 njih, strašne stvari su radili, dao sam im pomilovanja, a odna sam shvatio da sam pogrešio. Moj posao je da govorim istiinu narodu, nema ničeg prečeg od istine. Stojim na brdu još godinu dana, nešto više vidim.
