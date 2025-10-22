MESECIMA DRŽE PRST NA OBARAČU: Metak iz Pionirskog parka — proizvod laži, manipulacija i otrova “nezavisnih” medija!

METAK koji je odjeknuo u samom srcu Beograda, u Pionirskom parku, nije samo incident — to je poruka.

Poruka da je linija između političkog ekstremizma i oružanog nasilja konačno pređena.

Sve ono što su danima, mesecima i godinama sejali po mrežama, u emisijama, kolumnama i kafanskim šapatima — danas je izgovorilo ono što su ćutali: da je metak postao nastavak statusa, a nasilje nastavak “borbe za slobodu”.

Ovo više nije politika. Ovo je otvoreni, planski, medijski i društveno uslovljen napad na državu. Ko to još ne vidi — ne želi da vidi.

Pucanj u Pionirskom parku nije incident, već posledica. Teroristički akt.

Posledica jedne duge, prljave i perfidne kampanje koja je iz dana u dan trovala javni prostor, poticala mržnju i normalizovala nasilje kao sredstvo političkog izražavanja.

Sve što se poslednjih meseci događalo u Srbiji deo je iste konstrukcije — iste spirale zla koja se sada završava krvlju u centru Beograda.

POZIVANjE NA UBISTVO ALEKSANDRA VUČIĆA

Pozivi na likvidaciju predsednika države nisu „slip of the tongue“. To su svesne poruke koje su imale jasan cilj — da se u javnosti probije ideja da je nasilje legitimno oruđe političke

borbe. To je početak svake radikalizacije: rečima se ubija pre nego što metak proleti.

2) Blokade — normalizacija divljanja i haosa

Ulice su postale pozornice na kojima se testira koliko daleko može ići pritisak na državu. Blokade saobraćaja, zatvaranje gradova, izazivanje sukoba s policijom — sve to stvara osećaj da država više ne funkcioniše. Kad se jednom uspostavi „izuzetak od zakona“, sledeći korak je uvođenje sile kao pravila.

3) Nasilje — prelazak sa reči na udarce

Nasilje više nije incident, već metoda. Bacanje kamenica, napadi na službena lica i uništavanje imovine postali su „poruke“. Svaka tolerisana šaka na ulici bila je uvod u nešto teže. Kad se mržnja legalizuje, metak postaje samo pitanje vremena.

4) Paljenje prostorija SNS — ritual političkog ekstremizma

Paljenje prostorija Srpske napredne stranke nije samo napad na zgradu. To je napad na simbol, na instituciju i na ideju da postoji drugačije mišljenje. To je poruka — da je „protivnik“ neprijatelj i da mora nestati. Time se fizički otvara prostor za ono što će kasnije postati oružani čin.

5) Laž o „zvučnom topu“ — psihološki inženjering straha

Širenje lažnih vesti o „zvučnom topu“ i drugim izmišljotinama imalo je jasan cilj: izazvati histeriju, prikazati državu kao neprijatelja sopstvenog naroda i opravdati svaku vrstu nasilja kao „odbranu“. To je psihološki rat, vođen iznutra, uz pomoć medijskih megafona.

6) Izmišljeno „prebijanje do smrti dečaka u Valjevu“ — fabrikovanje žrtava

Lažne vesti o mrtvom detetu predstavljaju najodvratniji oblik manipulacije. To je pokušaj da se izmisli krv koja bi zapalila narod. Kada se masi ponudi imaginarna žrtva, masa traži stvarnu osvetu. I tako se otvara put ka tragediji.

7) Lažno prebijanje studentkinje — zloupotreba nevinih

Navodna brutalnost policije nad studentkinjom, koja je kasnije sama demantovala napad, pokazuje koliko su mediji spremni da manipulišu. Svaka laž tog tipa produbljuje nepoverenje i mržnju, pretvarajući građane u sledbenike paranoje.

8) Metak u Ćacilendu / Pionirskom parku — krvavi epilog

Sve to — pozivi, blokade, laži, paljenja — završilo se kako je moralo završiti: metkom.

Metkom koji nije slučajan.

Metkom koji je ispaljen iz ideološkog oružja koje su mesecima punili novinari, aktivisti, političari i botovi koji su zaboravili šta znače granice.

Pucanj u Pionirskom parku nije napad na prolaznika.

To je napad na društvo. Na mir. Na državu.

To je teroristički akt.

METAK KAO OGLEDALO DRUŠTVA

Ovaj metak nije samo zvuk koji je prekinuo beogradsko jutro.

To je eho svake laži, svake manipulacije, svakog „statusa“ koji je veličao mržnju i svake emisije koja je podgrejavala sukob.

Srbija se danas mora pogledati u to ogledalo.

Jer ako društvo prećuti ovaj čin, ako se pravimo da je to samo još jedan „incident“, ako se teror objašnjava „političkim tenzijama“ — onda će sledeći metak doći još brže i još bliže.

Država mora da reaguje — odlučno, oštro, bez kalkulacije.

Jer kad se jednom pomiriš sa lažima koje pozivaju na nasilje, ti postaješ saučesnik.

Ovo više nije politika — ovo je proba za anarhiju.

I zato više nije pitanje ko je pucao u Pionirskom parku,

nego ko je godinama punio pištolj rečima mržnje.

Dražen Živković

