OGLASILO SE VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO: Napadač ispred Skupštine osumnjičen za pokušaj ubistva
POVODOM jutrošnjeg događaja ispred Narodne skupštine Republike Srbije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je V.A. 1995. godište, zbog postojanja osnova sumnje da je nakon verbalne rasprave zbog različitih političkih stavova izvadio vatreno oružje koje je neovlašćeno nosio i ispalio više projektila od kojih je jedan pogodio drugo lice u predelu butine, a drugi u plinsku bocu koja se nalazila u blizini, usled čega je došlo do eksplozije i požara, izjavio je glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović.
- Ističem da je pravovremenom i efikasnom akcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sprečena veća tragedija i da je u najkraćem roku identifikovan i uhapšen osumnjičeni. Osumnjičenom V.A. je određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Ubistvo u pokušaju, Nedozvoljeno, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i Izazivanje opšte opasnosti, u kom roku će biti priveden na saslušanje. Dežurni javni tužilac obavio je uviđaj na licu mesta. U toku je utvrđivanje svih relevantnih okolnosti i činjenica u vezi sa kritičnim događajem. Pozivam sve građane na uzdržanost i smirivanje tenzija, kako ne bi došlo do eskalacije neželjenog nasilja - navodi Stefanović.
Preporučujemo
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)