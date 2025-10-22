OGLASILO SE VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO: Napadač ispred Skupštine osumnjičen za pokušaj ubistva

POVODOM jutrošnjeg događaja ispred Narodne skupštine Republike Srbije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je V.A. 1995. godište, zbog postojanja osnova sumnje da je nakon verbalne rasprave zbog različitih političkih stavova izvadio vatreno oružje koje je neovlašćeno nosio i ispalio više projektila od kojih je jedan pogodio drugo lice u predelu butine, a drugi u plinsku bocu koja se nalazila u blizini, usled čega je došlo do eksplozije i požara, izjavio je glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović.

Foto: Printskrin

- Ističem da je pravovremenom i efikasnom akcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sprečena veća tragedija i da je u najkraćem roku identifikovan i uhapšen osumnjičeni. Osumnjičenom V.A. je određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Ubistvo u pokušaju, Nedozvoljeno, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i Izazivanje opšte opasnosti, u kom roku će biti priveden na saslušanje. Dežurni javni tužilac obavio je uviđaj na licu mesta. U toku je utvrđivanje svih relevantnih okolnosti i činjenica u vezi sa kritičnim događajem. Pozivam sve građane na uzdržanost i smirivanje tenzija, kako ne bi došlo do eskalacije neželjenog nasilja - navodi Stefanović.