OGLASIO MINISTAR POLICIJE: Otkrio šta je sa studentkinjom A. P. koja je negirala tvrdnje blokadera da ju je policija zlostavljala

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se povodom slučaja koji je uzburkao Srbiju nakon što su blokaderi na sraman način iskoristili studentkinju Poljoprivrednog fakulteta A. P, tvrdeći kako su je policajci zverski maltretirali u jednoj stanici nakon privođenja.

A. P. je odmah nakon širenja tih gnusnih laži javno na društvenim mrežama negirala da je trpela bilo kakvo nasilje, a kamoli od pripadnika bezbednosnih snaga, što je danas, gostuijući na Prva TV, komentarisao i Dačić.

- Ona trenutno nije u državi i policija će sa njom razgovarati kada se bude vratila - otkrio je Dačić.

Prema njegovim rečima, A. P. niko iz policije nije zvao, to jest niko nije uticao na nju da da demanti.

- Ovde je reč o tome da mi želimo potpuno do kraja da razjasnimo celu ovu situaciju - rekao je ministar policije, pa upitao zašto blokaderi nisu ranije objavili navodni slučaj nasilja ako se to dogodilo 24. septembra?!

Ocenio je da je namera bila da se "stvori utisak da je to još jedan primer i slučaj policijske brutalnosti".

- Ko je iskoristio, ko je zloupotrebio, u čiju korist i zašto, to je sada predmet istrage. Ja insistiram da se ovo pitanje do kraja izvede. Ako je policija kriva ona će da odgovara, ako to nije tačno, treba da odgovaraju oni koji su izneli neistine - naglasio je Dačić.

Podsetimo, nepostojeći slučaj zlostavljanja studentkinje nije prvi koji su blokaderi iskoristili za monstruozne napade na policiju, ali i na čitavu državu. Laži se najpre plasiraju na društvenim mrežama, a potom u tajkunskim medijima koji svesrdno sa zgubidanima rade na urušavanju države Srbije, da bi potom sve eskaliralo kada i ideolozi blokadera počnu da pričaju o tome kao da se stvarno dogodilo. Strašno je što pojedini među njima to čine i sad sa pomenutom studentkinjom A. P, iako je laž negirala i ona lično, kao i policija i ministar Dačić.

