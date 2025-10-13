Dolovac prekraja izbornu volju tužilaca preko Nebojše Popovića, predsednika Izborne komisije

VIŠE članova Izborne komisije Visokog saveta Tužilaštva zatražilo je danas da Savet hitno zakaže sednicu na kojoj će zauzeti stav i intervenisati u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima u procesu predlaganja kandidata za izborne članove VST na kolegijumima javnih tužilaštava koja nisu postupila u skladu sa članom 17 stav 1 Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu.

Foto Ž. Knežević

Naime, u skladu sa navedenom odredbom Pravilnika - Kolegijum čine glavni javni tužilac i javni tužioci tog tužilaštva, kao i javni tužioci koji su privremeno upućeni u to javno tužilaštvo, ali je nasuprot tome, Izborna komisija odlukama od 9. i 10. oktobra postupila suprotno navedenim odredbama navodeći da - javni tužioci mogu predlagati kandidate za izborne članove Visokog saveta tužilaštva isključivo na kolegijumima javnih tužilaštava u kojima su izabrani.

Ove odluke Izborne komisije izazvale su negodovanje tužilaca širom zemlje jer su suprotne Pravilniku koji je usvojio VST, dok je Izborna komisija samo njegovo radno telo i nema ovlašćenja da menja odredbe Pravilnika.

Na osnovu ovih nepravilnih odluka Izborne komisije održano je više Kolegijuma u nepropisnom sastavu - čime su kontaminirani i njihovi predlozi za kandidovanje izbornih članova VST iz reda javnih tužilaca.

Konkretno u pitanju je Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu u čijem kolegijumu je učestvovao Milenko Mandić, javni tužilac koji je upućen u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal na tri godine, te bi u skladu sa sa Pravilnikom trebalo da se izjašnjava na kolegijumu JTOK, a ne na kolegijumu AJT.

Isti slučaj zabeležen je i u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu kao i u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Podnosioci zahteva zbog navedenog traže da Visoki savet tužilaštva hitno zakaže sednicu, zauzme stav po ovom pitanju i interveniše u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, imajući u vidu kratke rokove iz Odluke prema kojoj glavni javni tužioci moraju da zakažu i održe kolegijume nakasnije do 15. oktobra 2025. godine.

Ističu da je važno da se sporne odluke Izborne komisije stave van snage, a kolegijumi koji su održani suprotno Pravilniku o upravi u javnom tužilaštvu ponovo zakažu i održe u sastavu koji bi bio saglasan odredbom člana 17 stav 1 Pravilnika.