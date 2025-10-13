Politika

Dolovac prekraja izbornu volju tužilaca preko Nebojše Popovića, predsednika Izborne komisije

13. 10. 2025. u 17:11

VIŠE članova Izborne komisije Visokog saveta Tužilaštva zatražilo je danas da Savet hitno zakaže sednicu na kojoj će zauzeti stav i intervenisati u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima u procesu predlaganja kandidata za izborne članove VST na kolegijumima javnih tužilaštava koja nisu postupila u skladu sa članom 17 stav 1 Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu.

Доловац прекраја изборну вољу тужилаца преко Небојше Поповића, председника Изборне комисије

Foto Ž. Knežević

Naime, u skladu sa navedenom odredbom Pravilnika - Kolegijum čine glavni javni tužilac i javni tužioci tog tužilaštva, kao i javni tužioci koji su privremeno upućeni u to javno tužilaštvo, ali je nasuprot tome, Izborna komisija odlukama od 9. i 10. oktobra postupila suprotno navedenim odredbama navodeći da - javni tužioci mogu predlagati kandidate za izborne članove Visokog saveta tužilaštva isključivo na kolegijumima javnih tužilaštava u kojima su izabrani. 

Ove odluke Izborne komisije izazvale su negodovanje tužilaca širom zemlje jer su suprotne Pravilniku koji je usvojio VST, dok je Izborna komisija samo njegovo radno telo i nema ovlašćenja da menja odredbe Pravilnika.

Na osnovu ovih nepravilnih odluka Izborne komisije održano je više Kolegijuma u nepropisnom sastavu - čime su kontaminirani i njihovi predlozi za kandidovanje izbornih članova VST iz reda javnih tužilaca. 

Konkretno u pitanju je Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu u čijem kolegijumu je učestvovao Milenko Mandić, javni tužilac koji je upućen u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal na tri godine, te bi u skladu sa sa Pravilnikom trebalo da se izjašnjava na kolegijumu JTOK, a ne na kolegijumu AJT. 

Isti slučaj zabeležen je i u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu kao i u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. 

Podnosioci zahteva zbog navedenog traže da Visoki savet tužilaštva hitno zakaže sednicu, zauzme stav po ovom pitanju i interveniše u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, imajući u vidu kratke rokove iz Odluke prema kojoj glavni javni tužioci moraju da zakažu i održe kolegijume nakasnije do 15. oktobra 2025. godine.

Ističu da je važno da se sporne odluke Izborne komisije stave van snage, a kolegijumi koji su održani suprotno Pravilniku o upravi u javnom tužilaštvu ponovo zakažu i održe u sastavu koji bi bio saglasan odredbom člana 17 stav 1 Pravilnika.

