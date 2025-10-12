ZATVORENA BIRAČKA MESTA NA IZBORIMA U AP KiM: Velika izlaznost u srpskim sredinama

NA Kosovu i Metohiji su u 19.00 časova zatvorena biračka mesta na lokalnim izborima koje su raspisale privremene prištinske institucije, a izbore je obeležila velika izlaznost u srpskim sredinama.

Foto: P.Milošević

U STŠ "Mihailo Petrović Alas", u severnom delu Kosovske Mitrovice, u 19.00 časova zatvoreno je biračko mesto, a svim građanima koji su se u to vreme zatekli na biračkom mestu omogućeno je da glasaju.

I druga biračka mesta, kojih je, prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ukupno 2.625 u 938 biračkih centara, zatvorena su u 19.00 sati.

Glasovi za gradonačelnike broje se večeras na biračkim mestima gde se glasalo, tako da će večeras biti poznati preliminarni rezultati izbora za gradonačelnike.

Od 8 sati ujutro u opštinskom centrima za prebrojavanje biće brojani glasovi za odbornike.

Prema podacima CIK u Prištini, do 17 časova glasalo je 32,38 odsto upisanih birača, a najveća izlaznost je u srpskim sredinama.

Ukupan broj građana sa pravom glasa je 2.069.098.

Tokom izbornog dana na biračkim mestima nisu uočene veće nepravilnosti.

Na izborima su učestvovala 93 politička subjekta, od čega 32 političke stranke, dve koalicije, 32 građanske inicijative i 27 nezavisnih kandidata.

Na izborima je učestvovalo 12 srpskih stranaka i inicijativa, a najjača srpska stranka u južnoj pokrajini, Srpska lista, ima kandidate za predsednike opština u svih 10 opština sa srpskom većinom, kao i kandidate za odbornike u devet opština u kojima Srbi nisu većina.

(Tanjug)

