"KURTIJEVO SILOVANJE PRAVNIH ODLUKA I PROPISA" Petković: Izbor Rašića je potpuno nelegalan

IZBOR Nenada Rašića za potpredsednika skupštine u Prištini je potpuno nelegalan, suprotan svim prištinskim aktima, izjavio je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

- Izbor Rašića je potpuno nelegalan, suprotan svim prištinskim aktima. Mesto potpredsednika pripada samo SL! Kurtijevo silovanje pravnih odluka i propisa danas je doživelo vrhunac. Ako Kurti bira Rašića, Srbi će još snažnije da biraju SL! U nedelju svim srcem za Srpsku listu - objavio je Petković na mreži X.

Podsetimo, za potpredsednika skupštine u Prištini danas je izabran Nenad Rašić, predsednik stranke za Za slobodu, pravdu i opstanak, iako njegova stranka u parlamentu privremenih institucija ima samo jedan mandat, dok devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima ima Srpska lista.