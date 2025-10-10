Politika

"KURTIJEVO SILOVANJE PRAVNIH ODLUKA I PROPISA" Petković: Izbor Rašića je potpuno nelegalan

В. Н.

10. 10. 2025. u 13:31

IZBOR Nenada Rašića za potpredsednika skupštine u Prištini je potpuno nelegalan, suprotan svim prištinskim aktima, izjavio je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

KУРТИЈЕВО СИЛОВАЊЕ ПРАВНИХ ОДЛУКА И ПРОПИСА Петковић: Избор Рашића је потпуно нелегалан

Foto printskrin Instagram/petarpetkovic.kim

- Izbor Rašića je potpuno nelegalan, suprotan svim prištinskim aktima. Mesto potpredsednika pripada samo SL! Kurtijevo silovanje pravnih odluka i propisa danas je doživelo vrhunac. Ako Kurti bira Rašića, Srbi će još snažnije da biraju SL! U nedelju svim srcem za Srpsku listu - objavio je Petković na mreži X.

Podsetimo, za potpredsednika skupštine u Prištini danas je izabran Nenad Rašić, predsednik stranke za Za slobodu, pravdu i opstanak, iako njegova stranka u parlamentu privremenih institucija ima samo jedan mandat, dok devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima ima Srpska lista. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore
Region

0 0

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore

U NEDELjU su birači na ukupno 474 biračka mesta širom hrvatske imali mogućnost da izađu na dopunske lokalne izbore na kojima se odlučivalo o 75 odbornika. Izbori su održani u 63 lokalne jedinice čija veća i skupštine nisu imale dovoljan broj odbornika iz osam nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, izabranih u opštinama u kojima su u manjini na redovnim lokalnim izborima u maju.

09. 10. 2025. u 11:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KO SU DŽEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU

KO SU DžEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU