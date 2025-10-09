Građani protiv blokada organizuju skupove podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji

U okviru predizborne kampanje za lokalne izbore koji se 12. oktobra održavaju na Kosovu i Metohiji, Srpska lista održala je u domu kulture u Gračanici veliki skup odakle su pozvali na zajedničku borbu, istakavši da samo pod barjakom Srpske liste koja jedina radi u intersu srpskog naroda mogu da obezbede opstanak i ostanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.