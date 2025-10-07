Politika

VUČIĆ UPUTIO SAUČEŠĆE POVODOM SMRTI ĐURA RACE: Neka počiva u miru pored svoje prerano izgubljene ćerke

В. Н.

07. 10. 2025. u 10:04

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas saučešće porodici i prijateljima povodom smrti Đura Race i poručio da je sa velikom tugom primio vest o njegovoj smrti za koga je istakao da je hrabar otac čije srce nije izdržalo tugu za tragično stradalom ćerkom.

Foto: Tanjug

- Dok se borio sa neviđenim bolom, Đuro je smogao snage da se upita za uzroke koji su doveli do pogibije njegove Goranke. Neumorno je tražio odgovore, okružen strašnom tišinom i hladnim zidovima nerazumevanja od strane onih koji bi prvi trebalo ozbiljno da poslušaju argumente jednog oca. Otišao je tiho, jer je tako živeo i tugovao. Država mu duguje istinu, kao i pamćenje njegovih napora da posle tragedije ostane čovek, koji nijednog trena nije prestajao da voli svoju Srbiju - naveo je Vučić, navodi se u saopštenju Službe za saradnju sa medijima Predsednika Republike.

Naglasio je da je Raco bio veliki otac i čovek.

- Neka počiva u miru pored svoje prerano izgubljene ćerke - navodi se u saučešću predsednika Vučića.

Đuro Raca je otac Goranke Raca, koja je poginula u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra.

