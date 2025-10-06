ŽARIĆ KOVAČEVIĆ I VUJIČIĆ HITNO REAGOVALE: Sram te bilo Miloše Jovanoviću

PREDSEDNIK Nove demokratske stranke Srbije dao je skandaloznu izjavu rekavši da mu je žao što nije upotrebio neka druga sredstva, osim civilnog biber spreja. Rekao je da su u Skupštini Srbije kada je divljački sprovodio nasilje bile "lažne trudnice" i istakao da bi to opet uradio.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Žarić Kovačević: Jovanović opasan za naše društvo

Jelena Žarić Kovačević, ministarka za brigu o porodici i demografiju Srbije, komentarisala je ovu sramnu izjavu Jovanovića.

- Ni manje ni više, rečenica „uradio bih to opet“ sa dodatkom – ma, nabavio sam samo neki civilni biber sprej, trebalo je da nabavim nešto jače – govori ne samo o licemerju politike za koju se zalaže, već i svedoči koliko je Jovanović opasan za naše društvo. Najveća sramota je svakako izjava da su u sali Narodne skupštine bile prisutne lažne trudnice. Mali Gavrilo, sin narodne poslanice koju je brutalno napao i povredio upravo Jovanović, nije beba lažne trudnice, već hrabre majke koja se i toga dana borila za prave vrednosti, rame uz rame sa svojim kolegama, iako već u devetom mesecu trudnoće.

- Da se podsetimo, toga dana nastradale su narodne poslanice Srpske napredne stranke – jedna od moždanog udara prouzrokovanog dimnom bombom, a druga upravo usled direktnog napada Jovanovića, koji je trudnici naprskao biber sprej u lice. Jovanović je i ranije pokazivao „hrabrost“ kada je na raspravi u istoj toj skupštini nasrnuo na Aleksandra Vučića, u nedostatku argumenata i naletu ludila i besa koji su za njega svojstveni.

I tako „mali Perca“, u svakom smislu te reči, zamišlja politiku – dokazuje da trudnica nije trudna, a da osvjedočeni nasilnik – čitaj: on – nije nasilnik, iako bi rado sve ponovio.

- Pravdanje zbog toga što i sam slobodu govora dočekuje na nož ili biber sprej, ili jače sredstvo, neće više proći ni kod šačice njegovih glasača. On je bio i ostao Francuz – protiv Srbije, protiv žena koje Srbiju čine jačom, protiv svega što je dobro – destruktivac iskrivljenog uma i interesni nazovi političar, koji bi prodao Srbiju za ličnu kampanju - navela je ona.

Vujičić: Sram te bilo

Narodna poslanca SNS Danijela Vujičić takođe reagovala je na skandaloznu izjavu Jovanovića.

- Zlo, nasilnik i mrzitelj svega srpskog - Miloš Jovanović, kojem je politički strateg Aljbin Kurti, ne oseća kajanje nakon što je narodnoj poslanici Sonji Ilić, tada trudnici, sasuo suzavac u lice. Ne mari za život bebe i još tvrdi da je sve izmišljotina. Strašno. Ovo bi da vodi državu?..Osim sto nudis suzavac i šok bombe kao alternativu za politiku koju nemaš, preuzeo si model Aljbina Kurtija da sve srpsko sto postiji zapravo treba da nestane. Demantuje te Gavrilo za koga kazes da je laz, koji će pamtiti jednog Kurtija koji hoće da ga otera sa KIM i jednog Miloša Kurtijevog sledbenika koji je hteo da mu naudi u Beogradu. Sram te bilo - napisala je ona na društvenoj mreži Iks