VUČIĆ OTKRIO ŠOK INFORMACIJE O MIŠI BAČULOVU I PADU NADSTREŠNICE: Predsednik Srbije ogolio ulogu RTS u obojenoj revoluciji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostova je u emisiji Hit Tvit na TV Pink.

Gost je i prof. Dragana Mitrović.

Na početku emisije, predsednik Vučić se osvrnuo na 25 godina od 5. oktobra.

- Bilo je između 80.000 i 85.000 ljudi, ali volimo uvek da dodajemo. Ne bih analizirao posebno taj dan, već je važnije šta je bilo posle toga. Rezultat koji je usledio bio je taj da smo služili stranim interesima, ispunjavali sve što smo tražili - kazao je on.

Podsetio je na isporuke Srba Haškom tribunalu bivšeg predsednika Slobodana Miloševića i drugih Srba.

- Imali smo urušavanje savezne države u savez država, de fakto konfederaciju Srbije i Crne Gore. Odlazak Crne Gore je bio preduslov za odlazak Kosova i Metohije. Naši vlastodršci su u tom trenutku brinuli hoće li to biti pre ili posle izbora, što je potvrđeno kroz zvanična dokumenta, ne samo Vikiliksa - kazao je Vučić.

Podseća na otkaze, pljačkašku privatizaciju...

- Najvažnije, za narod jeste taj da smo ostali bez 550.000 radnih mesta, da su se oni obogatili, a narod osiromašio, i zato smo od 2012. godine krenuli u rešavanje svega toga - navodi Vučić.

Kao jedinu dobru stvar posle 5. oktobra naveo je kraj izol

- Bilo je dobro što Srbija nije više onako izolovana, ali je platila najvišu cenu - objasnio je on.

Profesorka Mitrović je podsetila ja prebijanje bivšeg generalnog direktora RTS Dragoljuba Milanovića i zlostavljanje novinara Milorada Komrakova.

- Nama fali pomirenje, smirenje, gledanje u zajedničku budućnost, prihvatanje različitosti kao normalnosti - kazala je ona.

Predsednik kaže da mu je ostalo godinu i po dana do kraja mandata.

- Verovatno će trajati kraće i da ćemo ići zajednički na predsedničke i parlamentarne izbore, verovatno u decembru 2026. godine - kazao je on.

Ističe da se vidi neozbiljnost i neodgovornost ljudi koji nikada neće naučiti nešto iz sopstvenog iskustva neuspeha, govoreći o političarima iz opozicije koji priželjkuju novi 5. oktobar.

- Nikada nisam hteo da se obračunavam sa političkim protivnicima ili da lustriramo političke protivnike. Oni su takve zakone donosili posle 5. otkobra i uživali u tome. Lustrirali su samo ćerke funkcionera kojima su sekli kosu, kao što je bio sa ćerkom Milovana Bojića. To je jedini njihov nivo o čemu mogu da govore. Nisam hteo da se svetimo onima koji su uništavali našu vojsku - rekao je Vučić.

Ističe da je Zdravko Ponoš namerno i smišljeno razorio našu vojsku.

- To je bilo kao neko malo veće lovačko udruženje i ništa više od toga, i to je namerno uradio - kaže on.

Kaže da je najveći problem u mesecima iza bio ne u novcu spolja ili iznutra, već je najveći problem što su sve naše vrednosti napadnute, pristojan i normalan svakodnevni život i to što u su u ovih 11 meseci napadnute i razorene sve državne institucije: prosveta, visoko školstvo, zdravstvo, tužilaštvo...

- Prvi put ćete večeras da čujete da sada kada smo hapsili lica koja su organizovali ovaj borbeni kamp kod Loznice nije obavila BIA ili MUP. Iz potpuno privatnih izvora smo došli do informacija. Nemoguće je bilo da to nismo primetili. Nismo jer je neko tako želeo. Iako je trajala revolucija i svi smo znali da traje i da je plaćena spolja, nismo imali nijedan snimak sa plenuma od BIA ili MUP. Od 15. feburara smo doneli odluku da se borimo - kaže on.

Ističe da su tada obični ljudi krenuli da šalju snimke.

- Shvatili smo da protiv sebe imamo ceo sistem, da je ceo sistem urušen... Malo ko je radio svoj posao. Nemam šta da zamerim svom drugu Vladi Orliću... Kompletna operativa je ili ćutala ili direktno radila za drugu stranu - kaže on.

Tek skoro se saznalo ko je lagao iz MUP o "zvučnom topu".

- Jedno je S.N. inicijala - kazao je on.

Jedna policijska jedinica je već bila spremna da se preda u ruke demonstranata 15. marta, naveo je on. Hteli su da se izmešaju "sa narodom" i da kažu "da su sa narodom", naveo je on.

- Nisu uspeli to da izvedu zbog borbenosti nekoliko jedinica MUP i zato što su videli opredeljenost ljudi u Pionirskom parku da se bori i za to imamo dokaze - naveo je on.

Kaže i da danas ne veruje u to da je bila sabotaža na nadstrešnici u Novom Sadu.

- I danas ne verujem u to. Ne isključujem mogućnost. Tek pre nekoliko dana smo dobili snimke sa nadstrešnice i videli neka poznata lica za koja nismo znali da su tu bili. Vidimo kako Miša Bačulov tuda nekoliko sati pre pada nadstrešnice tuda unezvereno šeta. Ne kažem da je nešto uradio, ali zašto to niko nije znao? Dana 02.11.2024, viši javni tužilac u Novom Sadu, Aleksandar Amidžić, izdate su dve naredbe o izuzimanju snimaka. Na prvoj naredbi, traži se izuzimanje od 11 do 13 časova, a na drugoj od 11.50 do 12 časova. Naše pitanje je zašto je to uređeno? Što nas niko nije obavestio o oveme? - kazao je on.

Đuro Raca je naveo da su neka lica videta pre pada nadstrešnice, ali tada nisu uzeti snimci posle njegove krivične prijave.

- Što nas nisu obavestili da postoji neki trag? - pita Vučić, ali dodaje da još veruje u zvaničnu verziju pada nadsrešnice.

Pita i kako to da 11 meseci se ne zna za to da se vide lica za koja je čudno da se vide na tom mestu.

- Kako su već 2. novembra, dan posle nesreće, znali šta je uzrok? - pitao je Vučić.

Interesantno je da ovo nismo znali, kaže Vučić.

- Odmah je prihvaćeno da je bila korupcija. Nismo videli dokaz. Tomislav Momiorvić ima novca za ceo život za sebe, decu i sve druge. Nijednu firmu nam niste pokazali, osim što maltretirate ljude i članove njihove porodice i Momirovića i Vesića i drugih - kaže Vučić.

Kaže da je gora tragedija od toga da se ne nađu krivci za pad nadstrešnice i smrt nedužnih ljudi da se za to optuže oni koji za to nisu krivi.

- Policija, zajedno sa TOK i nekim drugim tužilaštvima kreće u hajku na izmišljene slučajeve, poput Generalštaba. Tu vidite spoljni uticaj. Mnogima u Evropi najviše smetaju dobri odnosi koje smo mogli da izgradimo sa predsednikom Trampom i njegovim okruženjem. Drugi cilj je da se mora napraviti šema "korumpiranih skotova" na čijem je čelu Vučić - kaže on.

Kaže da, pošto nema bogatstvo, moraju da nađu nekog i da ga ispituju da kaže da je nešto Vučić naredio.

- Pošto ja nemam račun nigde u inistranstvu, ni vilu, kuću, stan u inostranstvu, pošto sve to nemam, onda ne možemo da uradimo nešto nego da pokažemo u svakom od tih slučajeva i da ga ispitujemo kako je to sve Vučić naredio. Pozove me Zorana Mihajlović, ona kaže samo hoću ljudski da ti kažem, ovi ljudi su ludi, ovi su tražili to i to. Ja kažem pretpostavljam ovi iz tužilaštva ti Isailović, Ganić pošto znam kako i po čijem nalogu rade...ona kaže ovi iz policije su bili još gori. Jedino što su tražili jeste tvoju glavu i stalno su pitali je l te neko terao? Znaju oni ko je bio premijer i predsednik u to vreme i samo su to ime hteli da čuju. To mi je rekao i Goran Vesić. Ja tek tada počinjem da se bavim time i ja vidim šta rade. Pletu mrežu ne bi li na kraju uhapsili mene i sproveli revoluciju do kraja. Ne mogu da mi nađu ništa, pa se bave različitim slučajevima i Generalštabom. Ja sam tražio leks specijalis i oni, kao u inat, nisu doneli leks specijalis - naveo je on.

Kaže da je postojao plan i za 15. mart i za druge datume, ali su se iznenadili "vaninstitucionalnom otporu slobodarske Srbije".

- Već od maja kreću pomeranja, žalopojke svuda kad su shvatili da vreme odgovornosti dolazi. Shvatili su da će obični ljudi da im se suprostave. Važnu ulogu u revoluciji odigrala je RTS. Napravio sam analizu njihovog ponašanja na nekoliko stotina stranica - kaže on.

Ističe da su u emisiji "Ovo je Srbija" svakog dana od sredine novembra do sredine maja sve emisije kretali o okupljanjima i blokadama.

- Npr. 14. februara je prva vest bila, ne obeležavanje državnog praznika Sretenja, već o studentima koji dolaze u Kragujevac, pa tek onda o zvaničnom državnom događaju. Od 20. novembra emisija je do početka decembra kretala sa protestima o Novom Sadu - kaže Vučić.

Česte su bile formulacije "grad je stao", 24.1. su 11 minuta posvetili obustavi rada advokata.

- Vi to ne vidite 11 minuta u Dnevniku, ali 11 minuta u 3 sata kada cela Srbija gleda, da se narod navikava, da to bude nova realnost - kaže Vučić.

Ubacili su i elemente ljudskih faktora, a pratili su šetnju studenata uz uživo priloge.

- Šetnja se prati i narednih dana u istom tonu. U danu 28.2. predsednik Srbije u Boru, kratko uključenje, dva minuta kasnije tri puta duže uključenje sa protesta u Nišu - objasnio je on.

Podseća na reči "odjeknula je tišina", a onda je on "postao zlikovac" kada je to naveo.

- Znate li koja je vest interesantna? Posebna pažnja se svakog dana na bicikliste koji su lažno išli do Strazbura. Nisam znao da je Strazbur u Srbiji. Svi ti ljudi su plaćeni dnevnicama, svaki biciklista, trkač, motociklista ima dnevnicu koja nikad nije manja od 50 evra. Samo izračunajte koliko stotina miliona to košta i ko to plaća - kaže Vučić.

Kaže da je ponosan na to što je država reagovala mirno.

- Tužioci svakoga ko bi ih pogledao popreko, pipnuo ili nesrećnim slučajem udario automobilom, optužni akt bi bio "pokušaj ubistva", a blokaderi koji napadaju čak i policajce ne dobijaju ni pritvor. To je monstruozno organizovano da urušavanje zemlje, da se uspešno i sa toliko novca može ponoviti. Svi ovi ljudi su plaćeni dnevnicama, svaki biciklista, trkač, motociklista ima dnevnicu koja nikad nije manja od 50 evra. Samo izračunajte koliko stotina miliona to košta i ko to plaća. - Hapsili su one koji su se branili, ne jednom već mnogo puta. Ponosan sam na činjenicu što smo uvek reagovali blago, mirno. Stvari u državi nisu idealne, ali smo ih stavili pod kontrolu. Oni više nemaju nikakve šanse - naveo je on.

Problem su onima koji žele obojenu revoluciju bili i pripadnici "Kobri" jer je to jedina jedinica koja je imala 100% odziv za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji, smatra on.

- Građani mogu da se oslone na svoju policiju jer je najveći broj časnih ljudi u policiji. Ne želim nikome da se dodvoravam. Sad znam da je gotovo jer znam da su stvari drugačije u sistemu. Važno je da uspostavimo sistem u kojem će se poštovati Ustav, zakoni, javni red i mir - kaže Vučić.

Kaže da su TOK i novosadsko Tužilaštvo igrali "ping-pong".

Zaprepastili biste se kada biste čuli istinu o profesorima Jovi Bakiću i Milovanu Jovanoviću, kaže Vučić.

- Jedan je siledžija nasilnik, posebno nasilan prema devojkama, devojčicama de fakto, ali se istraga završi. Dobro je što su rekli da će svako da polaže račune... I hoće! Na kraju račune polažete narodu - kaže Vučić.

Jasno je da rušenje ustavnog poretka i ubistva ljudi, kaže Vučić za one koji prizivaju nepalski scenario.

- Tužilaštvo ćuti. Uspeli su u tome da nije nikakva vest kad mi prete ubistvom - kaže Vučić.

Pita koliko dugo niko nije čuo za Otvoreni Balkan i da postoji želja da ne postoji Otvoreni Balkan i Višegradska grupa.

- Pošto ne možete da napravite ozbiljnu argumentaciju kojom ćete da pobijete nečije rezultate, vi morate da stvarate ambijent kriminalizacije, dozvole za ubijanje... Videli ste koliko se psihopata širom sveta radovalo ubistvu mladog čoveka Čarlija Kirka. Oni su ponavljali snimak ubistva i prave žurke i ne misle da su nenormalni. Oni misle da su normalni jer se kreću u krugu ljudi koji misle da imaju pravo da uređuju svako svetsko pitanje, a ko im se suprostavi smatraju da imaju pravo da ga ubiju i da se raduju tome - ističe Vučić.

Kaže da možda bi nam neko u SAD odložio sankcije NIS ako bi sutra objavio nacionalizaciju imovine, ali ističe da ne želi da to radi.

- Rusija ima svoj politički interes i svoje finansijske interese. Ne mislim da imaju minoran finansijski interes i mislim da političlki preteže. Što se ne pitamo što ovi uvode sankcije? Nefer je što nekad kažemo "što nam Rusi nisu pomogli 1999. godine", a ne pitaju ove što su nas bombardovali. Pokušajmo da budemo sasvim fer - navodi Vučić.

Kaže da moramo da sačuvamo mir, a da će to biti mnogo teško zbog Aljbina Kurtija i njegovog zakona o strancima.

- Bićemo uz Srbe na KiM i 400 novih radnih mesta ćemo da otvorimo u zdravstvenoj strukturi na KiM u narednih desetak dana - najavio je Vučić.

Predložio je momcima iz Centra za društvenu stabilnost da sledeća šetnja ne bude samo protiv blokada, već i za naš narod sa KiM.

- Tražio sam najmanje 6 puta uz svoj potpis da se naša vojska vrati na KiM. Jasno je da oni koji čuvaju svoje čedo neće dozvoliti da se ništa promeni. Tražićemo ponovo i sednicu SB UN. Ne verujem da će to mnogo promeniti, ali se čuće šta imamo da kažemo - kaže on.

Kurti želi da upadnemo u zamku pre svetskog sukoba. Podseća na svoj tročasnovni razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Sočiju i kaže da Ukrajinu nije spomenuo sem posle 2 sata na njegovo pitanje.

- Bio je domaćin i potrudio se da jednoj maloj zemlji ukaže poštovanje. Izašao sam i rekao Tanji Jović i Suzani Vasiljević da ćemo imati za tri meseca rat. Otišli smo u Peking na otvaranje Olimpijade, pitam Dudu, Kineze... Ne veruju... Jedino je šeik Muhamed rekao da će biti 1. juna, a ja da će biti 1. marta. Promašio sam za 7 dana - kaže Vučić.

Kaže da je teško izbeći rat kad se svi spremaju za rat.

- - Onaj ko me poznaje zna da neću nikada da bežim i da ne mogu da lupetam gluposti kao neki što to rade. Ja dobro poznajem Putina, ali i Zelenskog i mogu da procenim. Pritisci na Srbiju da se odrekne svoje politike će biti najveći - smatra on.

Ističe da je 125.000 dolara kilogram zlata.

- Da ne poverujete. Zlato se kupuje i zlatu skače vrednost kad se približava tragedija, nesreća, rat i kada postoji potpuna nesigurnost ili destabilizacija svega u svetu - upozorava predsednik Srbije.

Kaže da je jedina reč koja se čuje je "rat".

Ističe da može biti problema i u Republici Srpskoj, gde moramo biti podrška našem narodu.

- Važno mi je da ljudi razumeju težinu naše pozicije - kaže on.

Ističe da smo bili šampioni u broju ratova, mada su bili odbrambeni.

- Hajde da malo ne budemo deo toga. Neće nam se uvek svaki potez dopasti i zato sam siguran da nam sankcije (NIS) slede - kaže on.

Inflacija je 2,9 odsto i konačno smo u željenim okvirima, navodi.

- Putovao sam po svetu da bih se borio za građane Srbije. I Kinu i Japan da bismo dovodili investitore, u SAD da bismo rešavali političke probleme - kaže on.

Kaže da neće biti kupovine goriva na ulici.

- Nećemo dozvoliti dalji rast inflacije sad kad smo je suzbili. Od marta letimo za Toronto, samo da rešimo detalje sa kanadskim vlastima - kaže Vučić.

Mi očekujemo ove godine 9 ili 10 miliona putnika, inače bismo imali i 15 miliona putnika, imali bismo i više, ali ne uzimamo low-cost kompanije; mi moramo da zaštitimo nacionalnu kompaniju, navodi on.

Predsednik Srbije kaže da se svi raspituju i da malo ko hoće da dođe u zemlju u kojoj neko spaljuje prostorije vladajuće stranke.

- To unosi nesigurnost i svi vide da je to čudno. Zamislite 800 puta napada na prostorije vladajuće stranke, a neko kaže da vlada diktatura u Srbiji - rekao je on i podsetio i na napade na prostorije vladajuće partije u Nemačkoj.

Kaže kako u regionu nije ispraćeno medijski otvoranje brze pruge do Subotice.

- Vi znate da je 2012. godine plata u BiH bila 372 evra. Danas je 812 evra. Kod nas je bila 330 evra, niža za 15-ak posto nego u BiH. Danas je kod nas za 15 odsto viša plata. To je nešto što oni ne mogu ni da saznaju da se promenilo, u samo 10 godina. U Albaniji imaju 250 evra nižu platu nego u Srbiji, ali pošto su politički poslušni, ubeđuju nas i da su politički uspešni. Niko ne želi da Srbija raste. Nemate ovakvu brzu prugu u regionu, imate je u Srbiji. Od početka do danas isto se ponašaju i hrvatski i sarajevski mediji i većina podgoričkih medija, ne računajući one koji su pro-srpske orijentacije - kaže on.

Kaže da kad 5,5 milijardi rezervi imamo samo u zlatu.

- Nastavićemo da kupujemo zlato. Rekli smo Kinezima da za zlato iskopano u Srbiji moramo da imamo popust i da nam prvo ponude - kaže on.

Ističe da ćemo zlato kupovati još u naredne dve godine zbog situacije u svetu.

Kad je u pitanju novi zakon o legalizaciji, kaže da je za to ekspert Saška Sofronijević.

- Biće to toliko jednostavna procedura da mogu da predaju to, a verujem da ćemo bar 500.000 objekata da rešimo za nekoliko meseci - kaže on.

Tu već postoji pokušaj zloupotrebe koji se neće isplatiti onima koji pokušavaju.

- Kače šper ploče za još kvadrata da se legalizuju. Ovaj zakon nije pravljen za te bogataše, već za običan narod - kaže Vučić.

Ističe da je radost u Srbiji zbog toga.

- Uradili smo još mnogo stvari: izgradnja porodilišta, Narodni front uskoro na Bežanijskoj kosi kreće da se gradi, mnogo svega, ali ni zbog čega se nisu ljudi obradovali kao zbog zakona o legalizaciji. Čovek hoće da zna da je svoj na svome, da on ima gde da legne da spava i da može da ostavi to svojoj deci, unucima... - izjavio je Vučić.

Dobro je i dok se svađamo, ali da se to dešava u institucijama sistema, smatra on.

- Nije dobro kad neko proširi sukob van institucija i dovodi do krvoprolića. Napadi na policiju i drugo, to nisu dobre stvari. Zeleno svetlo za nasilje okupi 20 odsto od njihovog tela, ekstremiste, a svi ostali, normalni ljudi to ne žele da vide. Oni možda žele promene, nekad znaju šta žele, nekad ne, i to morate da saslušate i poštujete, ali ne žele to. Nema nikakvog razloga za strah, ta priča je završena. Nema unutrašnje strukture koja to može da podrži - porućio je Vučić govoreći o strahu naroda zbog nasilja.

Najavio je auto-put od Čačka do Kraljeva.

Nastavićemo da podržavamo svaku vrstu preduzetništva, posebno ženskog, rekao je Vučić.

- Pratićemo Evropu vezano za društvene mreže, nećemo sami da donosimo nikakve odluke - kaže on.

Gradski prevoz je besplatan u Nišu i biće, knjige besplatne i biće, ističe on. Radi se deonica brze pruge do Niša, kaže.

- Krećemo prvo tamo oko Đunisa nekih 19 km, verujem početkom marta u fizičke radove, onda krećemo brzo da napredujemo. To će značiti da iz Niša u Beograd stignete za 100 minuta - najavio je on.

Kad je u pitanju otvaranje brze pruge do Subotice, kaže da su ga poistovetili sa Miloševiće, a ništa nije isto, navodi on. Nisu iste ni okolnosti, vreme...

- Možda sam ja uporniji i nešto racionalniji od njega, ali je on imao veću harizmu, izuzetnu dikciju... Nikada nisam dobio odgovor na jedno pitanje, a to je zašto nismo prekinuli sve 10. ili 15. dan NATO agresije. Porede vreme koje nema veze jedno sa drugim. Nema smisla. Nemamo sukobe, ratove, sankcije... Sankcije se odnose na preduzeća koje ste vi privatizovali, čak i to... To govori o nedostatku planova i programa... Svi žive kao bubreg u loju, neće da napuštaju skupštinu... Pitajte ih koliko stanova imaju u Trstu i drugim mestima. U ljudskoj prirodi je da su uvek nezadovoljni i to je ponekad nešto što je dobro. Nalazićemo rešenja - navodi on.

Čestitao je glumcu Nenadu Jezdiću, ne zato što je za njega, već "zato što je svoj".

- Niko živ ne zna ko su onih 17, ali svi znaju ko je Nenad Jezdić i zato je on vest - naveo je Vučić.

Kaže da neće dozvoliti revolucionarnu pravdu.

- Mnogo je važno da pomognemo našem narodu na KiM, da sačuvamo mir i da dalje napredujemo. To ljudi moraju da razumeju i da se ne pitate šta će da bude 1. novembra, neće da bude ništa. Skupiće 20-25.000 ljudi. Neka ih bude 5.000 više ili manje. Neću dozvoliti revolucionarnu pravdu jer sve više ljudi je na ovoj strani koja je nedvosmislena većina i koja želi obračun s njima. Ja neću da dozvolim da njima pretimo plivanjem i tako dalje. Prezirao sam ljude koji šutiraju one koji leže. Zamislite junake u Nepalu koji se hvale time što su ubili neku ženu - rekao je Vučić.

Nigde nije bilo više od 18 ljudi na plenumima, pa se više ne stavlja u zapisnike koliko ih ima, kaže on.

- Sve manje to ljude zanima - naveo je on.

Velika pobeda studenata je to što je naučeno da se nasiljem ništa ne može postići.

- Kada se to pretvorilo u nasilje i rušenje ustavnog poretka, onda je to prešlo u neku drugu krajnost i zato do ostvarenja njihovih ciljeva nije došlo. Sada je potpuno svejedno šta će sve da rade. Ta snaga je neuporedivo manja i državu ne može da ugrozi. Država se stabilizovala, ali i otkrila dosta slabih tačaka u svojim redovima - kaže Vučić.

Ističe da smo videli mnogo falinki u sistemu, ko je sve vreme lagao i obmanjivao.

- To ćemo da menjamo, da čistimo. Mi ćemo da uradimo sistem da funkcioniše u skladu sa potrebama države i društva. Ja ne pričam bajke za laku noć. Biće teško vreme pred nama, posebno zbog sankcija NIS koje dolaze i daljih problema u svetu, čekajte šta će da bude Izrael:Turska... Sve se na kraju reflektuje na nas. Naše je da se borimo i da guramo zemlju napred, da radimo, gradimo, pripremamo se za Ekspo, podižemo plate i penzije... Moramo da radimo - naveo je on.

Za kraj emisije, kaže da se nada izborima u decembru 2026. godine, a ne isključuje mogućnost da budu i ranije.