"ONDA JE VOJO POČEO DA PSUJE SA ŠETALIŠTA" General video mrtvog Miloševića: Tako je Sloba završio

Novosti online

04. 10. 2025. u 18:20

GENERAL Vinko Pandurević opisao je kako je u Hagu izgledalo jutro kada je bivši predsednik SRJ Slobodan Milošević preminuo.

ОНДА ЈЕ ВОЈО ПОЧЕО ДА ПСУЈЕ СА ШЕТАЛИШТА Генерал видео мртвог Милошевића: Тако је Слоба завршио

Foto: Arhiva "Novosti"

- Ja pogledam čovek leži, pogledam mu puls - mrtav čovek. Odmah su zaključali sve u ćelije. Onda je Vojo (predsednik SRS dr Vojislav Šešelj), koji je bio u šetnji, počeo da viče da su ga ubili, da psuje odozdo sa šetališta. Tako je Sloba završio - kazao je Pandurević za Kurir TV.

