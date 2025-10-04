"ONDA JE VOJO POČEO DA PSUJE SA ŠETALIŠTA" General video mrtvog Miloševića: Tako je Sloba završio
GENERAL Vinko Pandurević opisao je kako je u Hagu izgledalo jutro kada je bivši predsednik SRJ Slobodan Milošević preminuo.
- Ja pogledam čovek leži, pogledam mu puls - mrtav čovek. Odmah su zaključali sve u ćelije. Onda je Vojo (predsednik SRS dr Vojislav Šešelj), koji je bio u šetnji, počeo da viče da su ga ubili, da psuje odozdo sa šetališta. Tako je Sloba završio - kazao je Pandurević za Kurir TV.
