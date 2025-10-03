ŠTA JE LITVANSKI PREDSEDNIK REKAO VUČIĆU: Ti si Aleksandre nacrtao ono što se dešava u svakoj od naših zemlja

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić otkrio je šta mu je rekao Litvanski predsednik.

Novosti

- Juče mi je, čak Litvanski predsednik rekao: "Ti si Aleksandre nacrtao ono što se dešava u svakoj od naših zemlja". Veoma su me pažljivo slušali jer sam ja govorio drugačije. Govorio sam o sukobima koje se prave unutar društava, o velikim procepima koje neko pokušava da napravi da bi se određene zemlje razarale i da iz toga proizilaze politike koje više ne mogu da budu kontrolisane, a u kojima oni gledaju da pronalaze rešenje u traženju spoljnih neprijatelja i svega drugog. Mi smo mali, mi u tome ne možemo da učestvujemo. Svi mi mali samo gledamo to. Neki, drugi, veći učestvuju u pravljenju toga. Kada to napravite i kada vam to dđe do te faze, da ste vi krivi ljudima koji odu na neki brod da se mešaju tamo u izraelsko-palestinske sukobe ili ne znam ni ja šta već, humanitarnu pomoć da nose, ne nose... Oni napadaju svoju zemlju, a onda od te zemlje traže pomoć i podršku. Naravno to je naša obaveza, ali nemojte od mene da tražite da to cenim kao ozbiljno i odgovorno ili pametno ponašanje.