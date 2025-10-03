ŠTA JE LITVANSKI PREDSEDNIK REKAO VUČIĆU: Ti si Aleksandre nacrtao ono što se dešava u svakoj od naših zemlja
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić otkrio je šta mu je rekao Litvanski predsednik.
- Juče mi je, čak Litvanski predsednik rekao: "Ti si Aleksandre nacrtao ono što se dešava u svakoj od naših zemlja". Veoma su me pažljivo slušali jer sam ja govorio drugačije. Govorio sam o sukobima koje se prave unutar društava, o velikim procepima koje neko pokušava da napravi da bi se određene zemlje razarale i da iz toga proizilaze politike koje više ne mogu da budu kontrolisane, a u kojima oni gledaju da pronalaze rešenje u traženju spoljnih neprijatelja i svega drugog. Mi smo mali, mi u tome ne možemo da učestvujemo. Svi mi mali samo gledamo to. Neki, drugi, veći učestvuju u pravljenju toga. Kada to napravite i kada vam to dđe do te faze, da ste vi krivi ljudima koji odu na neki brod da se mešaju tamo u izraelsko-palestinske sukobe ili ne znam ni ja šta već, humanitarnu pomoć da nose, ne nose... Oni napadaju svoju zemlju, a onda od te zemlje traže pomoć i podršku. Naravno to je naša obaveza, ali nemojte od mene da tražite da to cenim kao ozbiljno i odgovorno ili pametno ponašanje.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
