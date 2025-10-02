Politika

SKANDAL: Blokaderi licemeri obučavaju kontrolore za izbore, a tvrde da nisu od fakulteta napravili političku stranku

Novosti online

02. 10. 2025. u 15:57

BLOKADERI na fakultetima obučavaju kontrolore za izbore.

СКАНДАЛ: Блокадери лицемери обучавају контролоре за изборе, а тврде да нису од факултета направили политичку странку

Foto: Printscreen

I onda kažu da nisu od fakulteta koje plaćaju svi građani Srbije napravili političku stranku.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (14)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SAMO 27 DANA PRE ZATVARANJA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo

SAMO 27 DANA PRE ZATVARANjA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo