SAVOVIĆ NAKON DISCIPLINSKE OPET KOLEGAMA UPUTILA PRETNJU: Ne znaju šta ih čeka!

JUČERAŠNjA disciplinska rasprava protiv tužiteljke Bojane Savović zbog pretnji upućenih tužiocu Miodragu Markoviću da će biti išutiran u dupe "kada oni dođu na vlast", protekla je u duhu već poznatog putujućeg cirkusa.

FOTO: Arhiva novosti

Dok je postupak vođen pred organima i novinarima zapadnih medija, ispred zgrade je održan protest podrške koji je organizovala sama Bojana Savović u okviru svoje NVO Cepris, političke inicijative Proglas kojoj pripada, i naloga na mreži "Pravni u blokadi", a koji je okupio svega oko 150 ljudi, ali sa očiglednom namerom pritiska na Visoki savet tužilaštva.

Na skupu su se pojavila prepoznatljiva lica iz nevladinog sektora i opozicije, među njima i Miki Aleksić i studentkinja Nikolina Sinđelić, dok su „studenti u blokadi“ izostali, iako se njihovo ime koristi u svakoj javnoj najavi.

Ipak, broj prisutnih nije ono što je ostavilo najjači utisak. Ključna je izjava same Savović koju je uputila sa N1 „U zanosu moći ne vide šta ih čeka“.

Ovakva izjava samo potvrđuje ono su mediji izveštavali prethodnih dana, odnosno celu suštinu agende koju zastupaju i blokaderi i njihovi ideolozi, a koja se svodi isključivo na agresivan i nasilan pristup i pretnje koje podrazumevaju obračun sa svim neposlušnim. Savović, umesto da brani svoj rad i pokaže na činjenice koje bi mogle da objasne disciplinski postupak, već mesecima u javnosti gradi sliku žrtve, međutim žrtva ne može biti neko ko podstiče nasilje i upućuje pretnje.

Još je opasnije što Savović nije usamljena u ovom pristupu. Njena koleginica Ivana Pomoriški, šefica Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, nedavno je otišla korak dalje i pretila sudiji Apelacionog suda. Dakle, nije u pitanju emotivna izjava u afektu, već način delovanja grupe tužiteljki koje su pod kontrolom Zagorke Dolovac i koje očigledno očekuju da se sprovede nekakav scenario koji podrazumeva nasilnu smenu aktuelne vlasti.

Dok ih mediji bliski zapadnim centrima podrške veličaju kao „heroine“, u praksi se pokazuju kao faktor koji direktno urušava kredibilitet institucija. Setimo se 2021. godine, kada su Savović i Jasmina Paunović proglašene „žrtvama“ nakon premeštaja sa predmeta zloupotreba u EPS-u. I tada su protesti, mediji i NVO bili uključeni u isti narativ. Međutim, javnosti je promaklo da je njihov premeštaj bio opravdan, kao i da je predmet kasnije otkrio još veću razmere zloupotreba. Završna tačka tadašnjeg performansa bili su osmesi sa američkim ambasadorom Kristoferom Hilom, što je simbolično pokazalo odakle dolazi podrška.

Žrtva u ovoj priči nije Savović, već sve njene kolege i sama institucija tužilaštva, koju je Savović pretvorila u pozornicu za političke predstave. Kada tužiteljke prete kolegama i sudijama, a istovremeno se predstavljaju kao branioci prava, onda je jasno da je reč o kampanji u kojoj je politika iznad zakona. I upravo rečenica „ne vide šta ih čeka“ najbolje otkriva suštinu.