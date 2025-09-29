VUČIĆ SE SASTAO SA RUSKIM AMBASADOROM: Posebno smo razmotrili situaciju oko NIS-a (FOTO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.
"Razgovarao sam sa ambasadorom Ruske Federacije o bilateralnim odnosima, regionalnoj stabilnosti i energetskoj bezbednosti.
Posebno smo razmotrili situaciju oko NIS-a i korake za očuvanje sigurnog snabdevanja i urednog poslovanja kompanije, uz puno uvažavanje međunarodnih obaveza Srbije.
Naš put ostaje politika mira, stabilnosti i zaštite interesa svih naših građana", navedeno je uz fotografiju susreta na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.
