Politika

POGLEDAJTE KAKO SADA IZGLEDA NEBOJŠA PAVKOVIĆ: General stigao u Srbiju (FOTO)

В.Н.

28. 09. 2025. u 18:28

GENERAL Nebojša Pavković stigao je danas u Srbiju, gde će lečenje nastaviti na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu.

ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО САДА ИЗГЛЕДА НЕБОЈША ПАВКОВИЋ: Генерал стигао у Србију (ФОТО)

Foto: D.Milovanović/Arhiva Novosti

General Pavković nije želeo bilo kakvu pomoć prilikom ukrcavanja i iskrcavanja iz aviona, već je dostojanstveno i snažno, kako dolikuje jednom generalu Republike Srbije, na nogama ušao u avion i uputio se u svoju otadžbinu, prenosi Informer. 

Iako mu je bilo ponuđeno da legne i odmara tokom leta, general Pavković je to odbio. 

Ovako izgleda danas general Nebojša Pavković:

Informer/Privatna arhiva

Podsetimo, u poslednji čas je Mehanizam u Hagu odlučio da prevremeno na slobodu pusti generala Nebojšu Pavkovića, jer je njegovo zdravstveno stanje bilo kritično.

- Iako je i dalje loše, vest da će doći u svoju Srbiju silno ga je obradovala, dala mu snage da se pridigne i sa olakšanjem sačeka da konačno izađe iz zatvora u Finskoj - rekao je za "Novosti" pukovnik Miodrag Jevtić, Pavkovićev saradnik i prijatelj.

Pogledajte momenat kada je general Pavković sleteo u Beograd:

Foto: Фото: Д. Миловановић

POGLEDAJ GALERIJU

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

KAKO SE PRAVILNO CELIVA IKONA: Iguman otkrio u čemu mnogi vernici greše
Društvo

0 0

KAKO SE PRAVILNO CELIVA IKONA: Iguman otkrio u čemu mnogi vernici greše

ULAZAK u crkvu ili manastir kod ljudi izaziva različite emocije, a ponekad i nedoumice. Bez obzira na versku pozadinu ili sopstvena uverenja, mnogi se suočavaju s neizvesnošću oko toga kako treba da se ponašaju prilikom dolaska u svetilište. Ovo osećanje nesigurnosti često potiče iz poštovanja prema verskim običajima i tradicijama, kao i želje da se poštuju pravila i norme zajednice.

28. 09. 2025. u 14:38

Komentari (1)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SNIMCI SU UKRADENI: Voditelj se prisetio Suzaninih snimaka- Najteže je kada ljudi kažu da je ona to namerno pustila

"SNIMCI SU UKRADENI": Voditelj se prisetio Suzaninih snimaka- "Najteže je kada ljudi kažu da je ona to namerno pustila"