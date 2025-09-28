POGLEDAJTE KAKO SADA IZGLEDA NEBOJŠA PAVKOVIĆ: General stigao u Srbiju (FOTO)

GENERAL Nebojša Pavković stigao je danas u Srbiju, gde će lečenje nastaviti na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu.

Foto: D.Milovanović/Arhiva Novosti

General Pavković nije želeo bilo kakvu pomoć prilikom ukrcavanja i iskrcavanja iz aviona, već je dostojanstveno i snažno, kako dolikuje jednom generalu Republike Srbije, na nogama ušao u avion i uputio se u svoju otadžbinu, prenosi Informer.

Iako mu je bilo ponuđeno da legne i odmara tokom leta, general Pavković je to odbio.

Ovako izgleda danas general Nebojša Pavković:

Informer/Privatna arhiva

Podsetimo, u poslednji čas je Mehanizam u Hagu odlučio da prevremeno na slobodu pusti generala Nebojšu Pavkovića, jer je njegovo zdravstveno stanje bilo kritično.

- Iako je i dalje loše, vest da će doći u svoju Srbiju silno ga je obradovala, dala mu snage da se pridigne i sa olakšanjem sačeka da konačno izađe iz zatvora u Finskoj - rekao je za "Novosti" pukovnik Miodrag Jevtić, Pavkovićev saradnik i prijatelj.

Pogledajte momenat kada je general Pavković sleteo u Beograd: