VUČIĆ O VELIKOM SKUPU PROTIV BLOKADA U NEDELJU: Srbija se izvukla iz katastrofe i polako, ali sigurno ide napred

24. 09. 2025. u 19:48

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Njujorka nakon govora na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku.

ВУЧИЋ О ВЕЛИКОМ СКУПУ ПРОТИВ БЛОКАДА У НЕДЕЉУ: Србија се извукла из катастрофе и полако, али сигурно иде напред

Foto: Youtube/Printscreen

- Tako da u teškoj situaciji smo svi, sad moramo da mnogo radimo, da se borimo, da gledamo kako ćemo i šta da činimo u budućnosti i da guramo zemlju napred. Sada smo prevazišli one bilo kakve veće demonstracije, to ne postoji. Pošto ovi koji prave velike demonstracije oni ne prave nikakve probleme, ni državi, ni društvu, niti bilo koga napadaju. To je sad za nedelju zakazano umesto za subotu, to sam video danas u sedamnaest sati, tako da ovih drugih nema, to je po hiljadu, dve, tri maksimalno, tako da dobro, Srbija se izvukla iz katastrofe i polako, ali sigurno ide napred - rekao je i najavio veliki skup naroda protiv blokada koji će biti održan u nedelju, 28. septembra. 

