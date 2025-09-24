VUČIĆ O VELIKOM SKUPU PROTIV BLOKADA U NEDELJU: Srbija se izvukla iz katastrofe i polako, ali sigurno ide napred
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Njujorka nakon govora na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku.
- Tako da u teškoj situaciji smo svi, sad moramo da mnogo radimo, da se borimo, da gledamo kako ćemo i šta da činimo u budućnosti i da guramo zemlju napred. Sada smo prevazišli one bilo kakve veće demonstracije, to ne postoji. Pošto ovi koji prave velike demonstracije oni ne prave nikakve probleme, ni državi, ni društvu, niti bilo koga napadaju. To je sad za nedelju zakazano umesto za subotu, to sam video danas u sedamnaest sati, tako da ovih drugih nema, to je po hiljadu, dve, tri maksimalno, tako da dobro, Srbija se izvukla iz katastrofe i polako, ali sigurno ide napred - rekao je i najavio veliki skup naroda protiv blokada koji će biti održan u nedelju, 28. septembra.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
