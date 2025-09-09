Politika

ZA NJIHOVU BOLEST NEMA LEKA: Blokaderi "sahranili" Vučića - Postaju sve morbidniji (VIDEO)

В.Н.

09. 09. 2025. u 12:13

BLOKADERI teroristi u svojoj političkoj nemoći postaju sve morbidniji.

ЗА ЊИХОВУ БОЛЕСТ НЕМА ЛЕКА: Блокадери сахранили Вучића - Постају све морбиднији (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Društvene mreže

Na društvenim mrežama, verovali ili ne, pojavio se snimak na kojem se vide hejteri kako sahranjuju predsednika Srbije Aleksandra Vučića. 

Na pomenutom snimku vidi se "sveštenik" u društvu "sestre" koja nosi nekakvu đavolsku masku.

Ovo nije prvi put da blokaderi i opozicija pokušavaju da dehumanizuju i satanizuju Aleksandra Vučića, nazivajući ga brojnim pogrdnim imenima, priželjkujući njegovu smrt.. Vučić, međutim, nije bio jedina meta bolesnih napada jer su opozicionari i njihovi botovi konstantno napadali i njegovu decu, brata i majku.

Ovo je jedino što oni nude - nasilje i prolivanje krvi. 

(Informer)

