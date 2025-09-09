ZA NJIHOVU BOLEST NEMA LEKA: Blokaderi "sahranili" Vučića - Postaju sve morbidniji (VIDEO)
BLOKADERI teroristi u svojoj političkoj nemoći postaju sve morbidniji.
Na društvenim mrežama, verovali ili ne, pojavio se snimak na kojem se vide hejteri kako sahranjuju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Na pomenutom snimku vidi se "sveštenik" u društvu "sestre" koja nosi nekakvu đavolsku masku.
Ovo nije prvi put da blokaderi i opozicija pokušavaju da dehumanizuju i satanizuju Aleksandra Vučića, nazivajući ga brojnim pogrdnim imenima, priželjkujući njegovu smrt.. Vučić, međutim, nije bio jedina meta bolesnih napada jer su opozicionari i njihovi botovi konstantno napadali i njegovu decu, brata i majku.
Ovo je jedino što oni nude - nasilje i prolivanje krvi.
(Informer)
Preporučujemo
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (1)