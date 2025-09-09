ZA NJIHOVU BOLEST NEMA LEKA: Blokaderi "sahranili" Vučića - Postaju sve morbidniji (VIDEO)

BLOKADERI teroristi u svojoj političkoj nemoći postaju sve morbidniji.

Foto: Printscreen/Društvene mreže

Na društvenim mrežama, verovali ili ne, pojavio se snimak na kojem se vide hejteri kako sahranjuju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Na pomenutom snimku vidi se "sveštenik" u društvu "sestre" koja nosi nekakvu đavolsku masku.

Ovo nije prvi put da blokaderi i opozicija pokušavaju da dehumanizuju i satanizuju Aleksandra Vučića, nazivajući ga brojnim pogrdnim imenima, priželjkujući njegovu smrt.. Vučić, međutim, nije bio jedina meta bolesnih napada jer su opozicionari i njihovi botovi konstantno napadali i njegovu decu, brata i majku.

Ovo je jedino što oni nude - nasilje i prolivanje krvi.

(Informer)