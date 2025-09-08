"OVIH 126.000 LJUDI NE MOŽETE KUPITI" Brnabić: Oni su tu zarad sebe, zarad budućnosti

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić Brnabić zahvalila se građanima Srbije koji su juče izašli na ulice.

Foto: Printskrin

- Poslata je prelepa slika prave Srbije. Izašlo je i staro i mlado. Izlazili su mladi ljudi, tinejdžeri, penzioneri, sa zastavama, cvećem, balonima. Slika najlepše Srbije, nije bilo potrebe za policijom, za obezbeđenjem skupa - kazala je.

Govoreći o blokaderima, kazala je da su oni želeli da podele Srbiju, udarali su na porodicu, obrazovanje...

- Zbog toga je jedna od mojih najjačih impresija juče da ljudi žele da izađu da kažu da im je dosta toga. Narod ne želi više podele, ne želi mržnju. Nema to veze sa političkom pripadnošću, već sa zajedništvom - navodi predsednica parlamenta.

Ona je istakla da blokadere ne zanima šta kaže većinska Srbija.

- Oni su se ponovo okupili da napadaju te ljude. Oni žele zemlju u kojoj će oni odlučivati i zabranjivati drugim ljudima da se normalno kreću - kaže, komentarišući događaje u Čačku i Šapcu.

Brnabić navodi da većinska Srbija kaže da ne želi da učestvuje u uništavanju svoje zemlje.

O navodima N1 da je "SNS organizator skupova protiv blokada i da plaća one koji odlaze na skupove", Brnabić kaže:

- Ti ljudi kreću od sebe, oni su navikli da ljudi mogu da se kupuju. Ovih 126.000 ljudi ne možete kupiti. Oni su tu zarad sebe, zarad budućnosti. Niko njih ne može da kupi za 50. 100, 150 evra. Razumete li da veliki broj tih ljudi pamte kakva je Srbija ranije bila, kada su gubili poslove...

Ona kaže da su blokaderi pokazali prethodnih 10 meseci svoje pravo lice.

- Vi vidite neke huligane i mrzitelje. Policija trpi udarce. Hvala im što trpe, kako bi pokazali da nema policijske brutalnosti. Nisu policajci udarali njih, već oni sa motkama od dva metra besomučno udaraju po njima. Vi ste ponovo juče u Čačku i Šapcu videli da je njihova jedina ideologija - mržnja. Ljudi istrpe sve. A ti blokaderi ne mogu da puste takvu Srbiju - sa decom, balonima, zastavama... da na prijvljenom skupu prošetaju. Ljudi koji su toliko besramni da ne prihvate svoju ustavnu obavezu da dođu na konsultacije kod predsednika Republike. Oni žele da budu ljudi bez lica. Oni nemaju plan i program. Šta će da kažu? Naš plan je da ćemo da kupimo što duže šipke...

Predsednica Skupštine navodi da je zahvalna novom ambasadoru EU u Srbiji, koji je osudio paljenje prostorija političkih stranaka.

- Ali je nedopustivo da imate evroparlamentarce koji dođu i prisustvuju neprijavljenim političkim skupovima, a popuju o vladavini prava. Zašto nisu za Aleksandra Vučića? Zato što se on bori da mi nismo genocidan narod. Ti iz Evropske partije zelenih mu to nikada neće oprostiti. Ti žele građanski rat u Srbiji. Ljudi iz EK su stvarno fer i svaka im čast, ali opet da me pitate - zašto je neko iz EU bio da blokaderskom gej skupu, jer je to politički skup. Nije da oni baš vole nas iz SNS, zato što se ne plašimo da postavljamo ta pitanja. Oni samo žele nekog ko klima glavom.

Kaže da nikada neće zaboraviti užasne scene fašističkog divljanja u Nišu 21. marta.

- Da od studenata koji su izmanipulisani napravi fašističke falange. Zatim napad na dekana Patrika Drida u Novom Sadu. Onaj ko se usudi da ima svoje mišljenje i koje je suprotno blokaderskoj ideologiji, taj je linčovan. Scene napada na kola Hitne pomoći... To ja fašistička ideologija u svojoj suštini, sve to što vidimo. Sada kada su krenuli u deratizaciju ulica posle prolaska većinske Srbije, tako su nacisti radili.

Brnabić ističe da ljudi veruju predsedniku Vučiću i znaju da se on bori.

- Ljudi žele da podrže ljude kao on, kojima je Srbija na prvom mestu. Vučić je tokom 10 meseci ponovo pokazao koliko veruje u svoj narod, ni u jednom trenutku nije želeo da pokaže jačinu države, kao što se pokazuje u Francuskoj, Britaniji, Holandiji... Onda bi oni mogli da pokažu - mi smo žrtve. Vučić je verovao u naš narod da će razumeti, pustio je blokadere da pokaže svoje pravo lice. Naš narod je ostao strpljiv i trpeljiv. Vučić je svojom pametnom politikom pokazao njihovo pravo lice.

Navodi da je počelo vreme odgovrnosti.

- Pokazaćemo da niko nije iznad Ustava i zakona Srbije - zaključuje Ana Brnabić.