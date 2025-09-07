Politika

RUMA PROTIV BLOKADA: Pravo i pravda se ne brane nasiljem na ulici (VIDEO)

07. 09. 2025. u 19:44

RUMA neće blokade.

Foto: Printskrin

Ljudi su se danas okupili da poruče da ne žele da ih neko blokira. 

Istakli su da se pravo i pravda se ne brane nasiljem na ulici.

