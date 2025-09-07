"ŽELE DA RAZGOVARAJU SA NEPRIJATELJIMA SRBIJE" Vučić o pozivu na dijalog blokaderima - Sve što oni manje žele, ja ću više da insistiram

ODGOVARAJUĆI na pitanja novinara prilikom druženja sa građanima protiv blokada u Borči večeras, predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je njegov poziv blokaderima za dijalog još uvek otvoren.

Foto: Novosti

Ističe da to važi uvek:

- Sve što oni manje žele razgovore, ja ću više da insistiram na tome. Sve što više žele da razgovaraju sa neprijateljima Srbije, od Kurtija do Šidera, do evroposlanika koji su u svemu protiv Srbije, ja ću to više da im nudim dijalog jer ja mislim da je to lekovito, dobro i važno. Ljudi moraju da se ne pitaju zašto neko ne želi razgovor, šta želi svojoj zemlji i kakvi su mu argumenti, pa ne sme na TV debatu - izjavio je Vučić.