UZNEMIRUJUĆE: Ovako su blokaderi brutalno napali policiju ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (VIDEO)

06. 09. 2025. u 09:08

BLOKADERI su brutalno napali policiju ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Gađali su ih pirotehničkim sredstvima, bakljama, flašama, kamenicama, udarali šipkama i polivali beznizno.

