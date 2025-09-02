USKORO POČINJE SASTANAK VUČIĆA I PUTINA: Ovo su teme o kojima će razgovarati

USKORO počinje sastanak predsednika Vučića sa predsednikom Putinom.

Foto: Profimedia

Na sastanku će pokriti čitav niz tema - od energetike, gasnig aranžmana i nafte, preko razgovora o infrastrukturi, do bilateralnih odnosa Srbije i Rusije.

Podsetimo, predsednik Vučić započeo je danas višednevnu posetu Narodnoj Republici Kini, gde će na poziv predsednika Kine Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Tokom posete Pekingu, predsednik Vučić sastaće se i sa predsednikom Kine Si Đinpingom, kao i sa drugim visokim zvaničnicima Kine i predstavnicima velikih kompanija.

Predsednik Vučić će 3. septembra prisustvovati velikoj vojnoj paradi povodom Dana pobede, a na paradu su pozvani lideri 26 zemalja.