Politika

USKORO POČINJE SASTANAK VUČIĆA I PUTINA: Ovo su teme o kojima će razgovarati

В.Н.

02. 09. 2025. u 10:45

USKORO počinje sastanak predsednika Vučića sa predsednikom Putinom.

УСКОРО ПОЧИЊЕ САСТАНАК ВУЧИЋА И ПУТИНА: Ово су теме о којима ће разговарати

Foto: Profimedia

Na sastanku će pokriti čitav niz tema - od energetike, gasnig aranžmana i nafte, preko razgovora o infrastrukturi, do bilateralnih odnosa Srbije i Rusije.

Podsetimo, predsednik Vučić započeo je danas višednevnu posetu Narodnoj Republici Kini, gde će na poziv predsednika Kine Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Tokom posete Pekingu, predsednik Vučić sastaće se i sa predsednikom Kine Si Đinpingom, kao i sa drugim visokim zvaničnicima Kine i predstavnicima velikih kompanija.

Predsednik Vučić će 3. septembra prisustvovati velikoj vojnoj paradi povodom Dana pobede, a na paradu su pozvani lideri 26 zemalja.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše kao blesavi, samo JEDNA ministarka nije dala ni centa
Svet

0 0

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše "kao blesavi", samo JEDNA ministarka nije dala ni centa

FRIDRIH Merc, aktuelni kancelar Nemačke od maja 2025. godine, dobro je poznat po svojoj prepoznatljivoj frizuri - malom, centralnom pramenu kratke kose na inače ćelavoj glavi, često duhovito nazvanom njegovim „Haarisel“ (ostrvo kose) u nemačkim medijima i na društvenim mrežama. Ovaj izgled postao je njegov zaštitni znak, simbolizujući njegov praktičan, tradicionalno konzervativni imidž, iako je često kritikovan zbog toga što deluje zastarelo ili neuredno

01. 09. 2025. u 13:40

Komentari (1)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!