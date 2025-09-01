Politika

"HIMNA KOJA NAS UJEDINJUJE, MOJ GRAD, MOJA SRBIJA, MOJI LJUDI" Student Balać se oglasio dirljivim snimkom (VIDEO)

D.K.

01. 09. 2025. u 16:30 >> 16:30

VLADIMIR Balać, student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, na kome niže samo desetke, a čija se porodična kuća u Futogu nedavno našla na meti napada jer se Balać otvoreno protivio blokadama fakulteta, sada je podelio dirljiv video sa jučerašnjeg skupa protiv blokada u "srpskoj Atini" na kojoj zajedno sa sugrđanima sluša srpsku himnu

ХИМНА КОЈА НАС УЈЕДИЊУЈЕ, МОЈ ГРАД, МОЈА СРБИЈА, МОЈИ ЉУДИ Студент Балаћ се огласио дирљивим снимком (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Na video-snimku se vidi Vladimir u društvu velikog broja okupljenih građana, kako stoji i drži ruku na srcu dok se u pozadini intonira himna Srbije. 

Dirljiv prizor podelio je na svom nalogu uz opis "Himna koja nas ujedinjuje, moj grad, moji ljudi, moja Srbija!"

Više pogledajte u videu: 

@balac_vladimir Himna koja nas ujedinjuje. 🇷🇸 Ne damo Srbiju onima koji hoće da je sruše. 🩵🇷🇸 #srbija #novisad #protest #fyp ♬ original sound - balac_vladimir

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!
Svet

0 0

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: "Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!"

RUSKA devojčica Faina Savenkova iz Luganska, koja već više od deceniju živi pod stalnim eksplozijama, obratila se francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji je Rusiju nazvao "kanibalskom zemljom" i podsetila da je Francuska jedna od država koje garantuju ispunjenje Minskih sporazuma, koji bi trebalo da obezbeđuju prekid vatre u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

01. 09. 2025. u 15:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILJA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U

BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILjA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U