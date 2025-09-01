"HIMNA KOJA NAS UJEDINJUJE, MOJ GRAD, MOJA SRBIJA, MOJI LJUDI" Student Balać se oglasio dirljivim snimkom (VIDEO)
VLADIMIR Balać, student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, na kome niže samo desetke, a čija se porodična kuća u Futogu nedavno našla na meti napada jer se Balać otvoreno protivio blokadama fakulteta, sada je podelio dirljiv video sa jučerašnjeg skupa protiv blokada u "srpskoj Atini" na kojoj zajedno sa sugrđanima sluša srpsku himnu
Na video-snimku se vidi Vladimir u društvu velikog broja okupljenih građana, kako stoji i drži ruku na srcu dok se u pozadini intonira himna Srbije.
Dirljiv prizor podelio je na svom nalogu uz opis "Himna koja nas ujedinjuje, moj grad, moji ljudi, moja Srbija!"
Više pogledajte u videu:
