"HIMNA KOJA NAS UJEDINJUJE, MOJ GRAD, MOJA SRBIJA, MOJI LJUDI" Student Balać se oglasio dirljivim snimkom (VIDEO)

VLADIMIR Balać, student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, na kome niže samo desetke, a čija se porodična kuća u Futogu nedavno našla na meti napada jer se Balać otvoreno protivio blokadama fakulteta, sada je podelio dirljiv video sa jučerašnjeg skupa protiv blokada u "srpskoj Atini" na kojoj zajedno sa sugrđanima sluša srpsku himnu

Foto: Printskrin

Na video-snimku se vidi Vladimir u društvu velikog broja okupljenih građana, kako stoji i drži ruku na srcu dok se u pozadini intonira himna Srbije.

Dirljiv prizor podelio je na svom nalogu uz opis "Himna koja nas ujedinjuje, moj grad, moji ljudi, moja Srbija!"

Više pogledajte u videu: