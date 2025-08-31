MI SMO PROTIV ODUZIMANJA PRAVA NA NORMALAN ŽIVOT": Loznica poslala snažnu poruku

GRAĐANI Srbije izlaze na ulice u čak 100 mesta širom naše zemlje sa jednom jasnom porukom – da žele mir, da su obični ljudi siti rušenja svih vrednosti i da žele povratak normalnog života koji im je uskraćen već deset meseci.

Foto: Printskrin

- Želimo da pošaljemo poruku da smo protiv blokada, protiv nasilja, i protiv oduzimanja prava na normalan život. - poručio je građanin Loznice.

