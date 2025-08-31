"NEKA STANU BLOKADE, NEKA STANE NASILJE, ŽIVELA SRBIJA": Građanka Bujanovca poslali moćnu poruku
U OKVIRU velikih mirnih okupljanja širom Srbije, večeras su se i građani Bujanovca okupili kako bi jasno poručili da su siti blokada i nasilja.
Poruka je ista u svim mestima – obični ljudi žele mir, žele da se vrati normalan život koji je, kako kažu, već devet meseci uskraćen, i traže da se zaustavi rušenje vrednosti na kojima društvo počiva.
- Danas smo se okupili ovde jer ne podržavamo nasilje. Narod je ustao i niko od nas ne podržava nasilje na ulicama niti blokade. Želimo da živimo normalno, želimo da radimo, da idemo u škole i na fakultete. Živela Srbija! Neka stanu blokade, neka stane nasilje. - rekla je građanka Bujanovca.
