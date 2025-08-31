Politika

NEVEROVATAN BROJ LJUDI: Požarevac je ustao protiv blokada (FOTO/VIDEO)

В.Н.

31. 08. 2025. u 18:41

TREĆE po redu i do sada najmasovnije okupljanje građana protiv blokada zakazano je za danas u 18:30 časova u čak 100 mesta širom Srbije, Požarevac je jedan od njih a broj ljudi koji se okupio je neverovatan!

НЕВЕРОВАТАН БРОЈ ЉУДИ: Пожаревац је устао против блокада (ФОТО/ВИДЕО)

Foto Novosti

Požarevac je ustao protiv blokada, neverovatan broj građana okupio se na ulicama, pogledajte fotografije i video snimke.

Foto Novosti

Foto Novosti

