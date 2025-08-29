Politika

OGLASIO SE MUP: U zgradu Vlade Srbije stigla koverta sa 3 metka naslovljena za ministra Dačića (FOTO)

В.Н.

29. 08. 2025. u 11:30

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova obaveštava javnost da je juče 28. avgusta 2025. godine, prilikom redovnog razvrstavanja pošte u zgradi Vlade Republike Srbije, uočena koverta naslovljena na potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića.

ОГЛАСИО СЕ МУП: У зграду Владе Србије стигла коверта са 3 метка насловљена за министра Дачића (ФОТО)

Foto: Novosti

Prilikom bezbednosne provere pošiljke na rendgenskom uređaju, u koverti su pronađena tri metka.

Utvrđeno je da je navedena pošiljka predata 26. avgusta 2025. godine u poslovnici Pošte Srbije u Požarevcu. Policija je identifikovala i pronašla lice koje je predalo pošiljku, a dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja je u toku.

Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima sve zakonom propisane mere i radnje u cilju zaštite bezbednosti građana i institucija Republike Srbije.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

