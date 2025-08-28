Politika

"ISPUMPAĆE SE KAO BALON" Vučić o blokaderima: Vređaju se kad im kažu da su blokaderi, a hvale se time što blokiraju

D.K.

28. 08. 2025. u 21:44

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je tokom gostovanja na TV Pinku da se blokaderi vređaju kada ih neko naziva blokaderima, a da se sami hvale kada nešto blokiraju.

ИСПУМПАЋЕ СЕ КАО БАЛОН Вучић о блокадерима: Вређају се кад им кажу да су блокадери, а хвале се тиме што блокирају

Foto: TV Pink Printksrin

- Što se tiče svih uvreda, oni se najviše uvrede kad im kažete blokaderi, a oni se time hvale da blokiraju. Ovoliko besa ni na čemu zasnovano vam je najbolji pokazatelj. I biće ispumpano kao guma, balon. Računao sam da su zdravorazumski orijentisani i da razumeju kakve su to laži. Oni nemaju dokaz da je korupcija doprinela padu nadstrešnice - kazao je predsednik Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ACU LUKASA JURIO PRESRETAČ: Bez dozvole, CG table, vozio zaustavnom trakom - 166km/h

ACU LUKASA JURIO PRESRETAČ: Bez dozvole, CG table, vozio zaustavnom trakom - 166km/h