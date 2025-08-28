"ISPUMPAĆE SE KAO BALON" Vučić o blokaderima: Vređaju se kad im kažu da su blokaderi, a hvale se time što blokiraju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je tokom gostovanja na TV Pinku da se blokaderi vređaju kada ih neko naziva blokaderima, a da se sami hvale kada nešto blokiraju.

Foto: TV Pink Printksrin

- Što se tiče svih uvreda, oni se najviše uvrede kad im kažete blokaderi, a oni se time hvale da blokiraju. Ovoliko besa ni na čemu zasnovano vam je najbolji pokazatelj. I biće ispumpano kao guma, balon. Računao sam da su zdravorazumski orijentisani i da razumeju kakve su to laži. Oni nemaju dokaz da je korupcija doprinela padu nadstrešnice - kazao je predsednik Vučić.