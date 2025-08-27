Politika

OGLASIO SE MUP O NASILJU BLOKADERA U NOVOM SADU: Gađali su policajce kamenicama, jajima, pirotehničkim sredstvima

В.Н.

27. 08. 2025. u 23:16

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova oglasilo se povodom večerašnjeg nasilja blokadera u Novom Sadu ispred Filozofskog fakulteta. Njihovo saopštenje prenosimo u celosti.

Foto: Printskrin

Učesnici neprijavljenog javnog okupljanja ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pokušali su, večeras, nasilno da uđu u prostorije fakulteta koji, posle jučerašnjeg poziva dekana, obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova.

U 22:20 časova, oglušavajući se na više prethodno izdatih upozorenja od strane policije, oko 300 građana pokušalo je nasilno da uđe na glavni ulaz Filozofskog fakulteta i tom prilikom nasrnuli na postavljeni kordon Interventne jedinice policije. 

Pripadnici IJP su upotrebom sredstava prinude i potiskivanjem odbili napad i okupljene udaljili od ulaza. 

Prilikom napada na policijske službenike, od strane okupljenih je korišćena fizička snaga, kamenice, jaja, pirotehnička sredstva i drugi predmeti. 

Jedinice Žandarmerije i ostatak snaga IJP su izolovali deo okupljenih koji su napadali policiju na ulazu i potisnuli okupljene na bezbednu udaljenost. 

S obzirom na činjenicu da su napadi na kordon policije nastavljeni, uprkos više upozorenja policijskih službenika da okupljeni prestanu sa napadima, pripadnici policije preduzeli su zakonom predviđene mere i radnje kako bi uspostavili kontrolu na platou ispred ulaza u fakultet.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova primenjuju svoja zakonska ovlašćenja isključivo sa ciljem da očuvaju bezbednost institucije, građana i javni red i mir na području grada.

