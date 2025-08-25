NE RAZUMEJU LIDERE KOJI GOVORE JEZIKOM NARODA: Lažna elita sa N1 ismeva Vučića zbog korpi sa proizvodima - Iako je isto radio i Tramp (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić juče je na konferenciji za novinare u Palati Srbija predstavio paket od 5 novih ekonomskih mera za građane, koje će značajno doprineti životnom standardu stanovništva sa nižom kupovnom moći, ali i građana srednjih platežnih sposobnosti.
Jedna od mera o kojima je predsednik govorio jeste i smanjenje marži na kućnu higijenu i prehrambene proizvode u trgovinskim lancima, koja će se odnositi na čak 23 kategorije osnovnih životnih namirnica.
Govoreći o ovoj meri Vučić je ilustrovano pokazao primere potrošačkih korpi u kojima se nalaze osnovne životne namirnice, a ovaj momenat predstavnici lažne elite sa tajkunske televizije N1 poput Žakline Tatalović i Željka Veljkovića, iskoristili su za novu salvu uvreda i ismevanje predsednika Srbije.
Oni, pak, možda ne znaju da je čak i predsednik Amerike, Donald Tramp, tokom kampanje prošle godine imao sličan momenat - kada je ilustrujući konkretnim primerima govorio o smanjenju cena osnovnih životnih namirnica.
Lažnoj eliti sa N1, i onima koji ih podržavaju, smešno je kada se predsednik države bori za bolji život građana. Oni ne razumeju lidere koji govore jezikom naroda.
Preporučujemo
VUČIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU: Mere za bolji život svih naših građana (VIDEO)
24. 08. 2025. u 18:59
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Nastavnica primala 6.000 evra mesečno, a NIJE RADILA ni dan! Oglasila se i ministarka: "Slučaj kakav još nisam videla!"
NOVINARI su posetili njenu adresu u Duizburgu, gde komšije potvrđuju da je znaju kao učiteljicu, ali nikada nisu čuli da je bolesna.
25. 08. 2025. u 09:06
Komentari (0)