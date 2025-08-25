NE RAZUMEJU LIDERE KOJI GOVORE JEZIKOM NARODA: Lažna elita sa N1 ismeva Vučića zbog korpi sa proizvodima - Iako je isto radio i Tramp (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić juče je na konferenciji za novinare u Palati Srbija predstavio paket od 5 novih ekonomskih mera za građane, koje će značajno doprineti životnom standardu stanovništva sa nižom kupovnom moći, ali i građana srednjih platežnih sposobnosti.

Foto: Printscreen

Jedna od mera o kojima je predsednik govorio jeste i smanjenje marži na kućnu higijenu i prehrambene proizvode u trgovinskim lancima, koja će se odnositi na čak 23 kategorije osnovnih životnih namirnica.

Govoreći o ovoj meri Vučić je ilustrovano pokazao primere potrošačkih korpi u kojima se nalaze osnovne životne namirnice, a ovaj momenat predstavnici lažne elite sa tajkunske televizije N1 poput Žakline Tatalović i Željka Veljkovića, iskoristili su za novu salvu uvreda i ismevanje predsednika Srbije.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Oni, pak, možda ne znaju da je čak i predsednik Amerike, Donald Tramp, tokom kampanje prošle godine imao sličan momenat - kada je ilustrujući konkretnim primerima govorio o smanjenju cena osnovnih životnih namirnica.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Lažnoj eliti sa N1, i onima koji ih podržavaju, smešno je kada se predsednik države bori za bolji život građana. Oni ne razumeju lidere koji govore jezikom naroda.