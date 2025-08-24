LJUDI BEZ LICA MORALI BI DA POKAŽU SVJA LICA KOJA SE NE BI SVIDELA GRAĐANIMA: Vučić razobličio - zašto blokaderi odbijaju razgovor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na pitanje novinara govorio je o tome što blokaderi odbijaju poziv na dijalog.

Foto: Profimedia

O pozivu na dijalog koji je uputio blokaderima, on kaže da je i ranije više puta zvao na debatu, prvi put 11. decembra, još kada su prvi zahtevi bili isporučeni i kada su mislili da su to stvarni zahtevi.

- Iako sam ja znao da to nisu bili pravi zahtevi, već kaučuk, kao guma rastegljivi - koje ćete uvek reći da ne važe dok ne dođete do svog finalnog zahteva a to je sprovođenje obojene revolucije i promena vlasti u Srbiji. A oni su ustvari hteli obojenu revoluciju, i od zahteva koji se tiču pravde, prava i žrtava, došli smo do izbora i dolaska na vlast. Tada sam ponudio dijalog, i u pisanoj formi. Zvao sam u pisanoj formi rektora Đokića još u februaru na dijalog, iako je dan ranije prihvatio u razgovoru sa nama. On je sutradan onda odbio, neko mu je to rekao da bi bilo dobro da se odbije. Ne znam kako misle da rešavaju probleme, ako ne dijalogom. 10 meseci nisu išli na posao. Molio sam i u martu za dijalog, nisu ga prihvatili. Danas sam pozvao na dijalog, da pokažu sada kada se bave politikom, ja sam spreman kao predsednik sa vašim najvažnijim predstavnicima da se pojavim u debati, da razmenimo stavove. Da svi građani vide šta je realno, a šta nije. A posebno uz pitanje da li se bar malo stide zbog laži da je preminuo dečak u Valjevu. Samo čekam da mi na to kažu. Iako verujem policiji koja časno obavlja svoj posao, ali posebno sam nezadovoljan zbog objavljivanja fotografija Nikoline Sinđelić. To ne može i ne sme da se radi. Svi moramo da budemo pristojni bez obzira šta o nečijoj politici misliti - naveo je on.

Dodaje da dijalog nema alternativu, a da je odgovor blokadera negativan iz 3 razloga:

1. Neće da pričaju zato što bi ljudi bez lica morali da pokažu svoja lica, a narod ta lica dobro zna i nimalo im se ne bih dopala, jer ih znaju i iz bivšeg režima, i iz svega što su radili protiv interesa ove zemlje. Morala bi da se pokažu ta lica, kazao je Vučić.

2. Znaju da nemaju nikakav program ni politiku.

3. Neće da ih pitaju za Kosovo, neće da ih pitaju zašto zvižde Dodiku, a ruku se sa Bartulicom i Piculom. Neko ko je iskusan kao ja, naravno da bi ih to pitao. Ne interesuje mene kada mi oni kažu da sam ubica, a ja nisam ubica i nemam krvave ruke, već marljiv radnik. Nisam ni Hitler, ni nepomenik, ništa od najtežiš uvreda koje govore. A oni se ljute kada ih neko nazove blokaderima! Pa šta su nego blokaderi. Teško je na to odgovoriti, to su stvari na koje odgovora nema. I kada sve to postavite, jasno bvam je zašto je rnjakcija bila histerična, svi koje nisam pozvao su se uključili. Iz svih stranaka koje ni u ludilu nisam poznao. Pa u skupštini je opozicija bila svaki put poražena, zato nisam bio u skupštini dve godine, od tada su doneli odluku da ne žele više da me vide u skupštini, svaki put su prošlo kao bosi po trnju. Zašto bi onda prihvatili i poziv na debatu. Samo ne razumem toliki stepen histerije. Ja i dalje nudim isto, razgovor i dijalog. Sa tima što su me nazivali Hitlerom, ubicom, mafijašem, majmunom, bolesnikom... Imam 75 izraza ispisanih. I opet sa spremam na razgovor sa njima, to je moj posao. Uvek sam spreminiji na razgovor sa njima, nego sa bilo kojim strancem. U tome je razlika između mene i njih. Ja neću da se osmehujem Bartulici koji se hvali pogromom, i Piculi neću. A njima lepo stoji taj osmeh, ali zvižde Dodiku i to u trenutku kad je RS ugrožena. Svako ima svoj izbor,moj je srpski, moj je u interesu građana Srbije, a neka ljudi vide gde je njihov izbor - naglasio je on.