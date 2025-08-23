GRAĐANI PROTIV BLOKADA: Moćne poruke iz cele Srbije (VIDEO)

GRAĐANI Srbije su u 75 gradova izneli svoj jasan stav da su snažno protiv blokada.

Foto: Novosti

- Mi smo ljudi koji želimo mirnu i stabilnu Srbiju, zato smo se i okupili ovde - rekla je jedna sugrađanka.

Ovakav glas nije bio usamljen, građani iz Loznice su takođe izneli svoj stav:

- Ono što smatram da je dobro ja to podržavam. Ja sam za jedinstvo, prosperitet, da Srbija ide napred - rekao je drugi sugrađanin.

Foto: Novosti

I građani iz Pećinaca izeli su svoj jasan stav da su protiv blokada u Srbiji:

- Izašli smo ovde jer hoćemo slobodu, da hoćemo rast penzija i rast plata - navela je sugrađanka.

Foto: Novosti

