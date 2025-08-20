Politika

GRAĐANI SU USTALI PROTIV BLOKADA: Iz Koceljeve krenuli na skup u Loznici

В. Н.

20. 08. 2025. u 17:38

GRAĐANI iz Koceljeve koji hoće stabilnost i mir krenuli su na skup u Loznici.

ГРАЂАНИ СУ УСТАЛИ ПРОТИВ БЛОКАДА: Из Коцељеве кренули на скуп у Лозници

Foto Novosti

Običnim ljudima je prekipelo i siti su blokada. Hoće da im se vrati najvrednije  - život koji su im ukinuli.

Kolona automobila sa srpskim zastavama zaputila se u Loznicu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa

ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa