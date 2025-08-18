Politika

TERORISTI PALE I LOME: Blokaderi uništavaju ulice Beograda (VIDEO)

Novosti online

18. 08. 2025. u 22:54

TERORISTI blokaderi i ove večeri su uništavali Beograd.

ТЕРОРИСТИ ПАЛЕ И ЛОМЕ: Блокадери уништавају улице Београда (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Pogledajte kako su palili i lomili sve što stignu:

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 51

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

