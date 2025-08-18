Politika

VUČIĆ ODGOVORIO RUSKOJ NOVINARKI: Blokaderi ne biraju sredstva

18. 08. 2025. u 22:30

PREDSEDNIKA Srbije Aleksandra Vučića je ruska novinarka pitala kako bi okarakterisao uništavanje prostorija SNS od strane blokadera.

ВУЧИЋ ОДГОВОРИО РУСКОЈ НОВИНАРКИ: Блокадери не бирају средства

- U okviru pokušaja obojene revoludžije, organizovane spolja i plaćene spolja u kojoj ne biraju sredstva i na svaki način žele nasiljem se dočepaju nečega, jer poverenje narodno i plan i program nemaju. Ali da mi reklamirate knjigu molim vas, uskoro ću da napišem kako smo ih pobedili i zašto im je propala obojena revolucija i da ljudi u Rusiji kupe knjigu. Biće i o tome koliko sam se odupirao sankcijama Rusiji - rekao je Vučić.

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

