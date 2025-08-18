ČIST FAŠIZAM BLOKADERA! Bacali kamenje, topovske udare, razbijali i palili - demolirane prostorije SNS, napadnuta i policija

TERORISTI blokaderi opet su divljali, a ovoga puta na ulicama Beograda.

- Male grupe demonstranata svojom agresivnošću pokazali su da imaju nameru da demoliraju prostorije SNS i napadaju policiju. I večeras su demolirane prostorije SNS u Cvijićevoj i ulici Prva pruga u Zemunu. Te prostorije u Zemunu su i zapaljene. Policija je morala da interveniše. Blokaderi su izvrnuli kontejnete, palili kontejnere, napali policiju. Očigledno je da je cilj uništenje prostorija SNS i političkih stranaka koji ne misle kao oni. Sreća pa tamo nije bilo ljudi, jer je moglo da dođe do ljudskih žrtava. Policija je uspostavila javni red i mir na Novom Beogradu, trenutno se uspostavlja i javni red i mir kod Vukovog spomenika. Uhapšeno je petoro lica. Svi koji su učinili prekršaje će biti sankcionisani. U toku je proces identifikacije svih koji su i večeras pokazali neviđenu agresivnost. Još jednom pozivam se na mir. Država će biti jača od svih koji izazivaju nasilje.

Demonstranti teroriste nalaze se trenutno kod Vukovog spomenika. Oni su zapalili kontejnere na ulicama. Oni su zapalili kontejnere, a na njima ispisali uvrede upućene predsedniku Vučiću. Uhapšeno je pet blokadera.

Nasilni blokaderi su zapalili kontejnere u Beogradu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je ispred napadnutih prostorija SNS na Paliluli.

- Kada najave "Gde smo stali", onda vam je jasno gde su stali. To pokazuje sa kakvim siledžijama imamo posla. Nije ih bilo ni 2.300 u svim delovima gde su se skupljali, i to u različitim terminima zajedno.

- I onda beže. Toliko su hrabri da tuku prazna stakla. Čim se pojavi bilo ko onda beže.

Teroristi blokaderi lome prostorije SNS na Paliluli

Blokaderi razbijaju prostorije Srpske napredne stranke u ulici Dimitrija Tucovića. Bacaju pirotehnička sredstva i kamenja.

Oni gađaaju policiju i prevrnuli su i zapalili kontejnere. Napadnute su i prostorije SNS na Paliluli.

Na nekoliko lokacija u Beogradu, kod Vukovog spomenika i na Novom Beogradu nekoliko stotina blokadera teroriše Beograđane i zaustavlja saobraćaj.

Nekoliko desetina blokadera pravi haos u Boru

Nekolicina blokadera okupila se ispred prostorija Srpske napredne stranke u Boru ne bi li izazvali haos i nerede.

Podsetimo, blokaderi su zapalili u Valjevu prostorije SNS, stambenu zgradu, zgrade državnih ustanova, ali i napali policiju.

Svedočili smo neviđenim scenama nasilja prethodnih dana, a sada prete novim krvoprolićem, želeći da izazovu građanski rat.

Pozivom "Gde smo ono stali?" aludiraju na nasilje koje su sprovodili prethodnih dana dana i pozivaju sa nastavkom toga, čime direktno hoće da izazovu građanski rat!

Na svom pozvivu za novi talas nasilja, stavili su sliku policajca na koga je bačen molotovljev koktel, što je direktna pretnja policiji.

