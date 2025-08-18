PLAĆENI DA DIŽU PANIKU! Blokaderi sa izmišljotina o vanrednom stanju prešli da šire strah da će biti ugašene društvene mreže

SPONZORISANO širenje panike na društvenim mrežama nije samo opasno, već i krivično delo. Ostaje da se odgovori na tri ključna pitanja: ko finansira ovakve naloge, zašto Meta odobrava takav sadržaj i ko će snositi odgovornost za pokušaj destabilizacije Srbije?

Nakon što je postalo jasno da nikakvo vanredno stanje neće biti uvedeno u Srbiji, blokaderi su počeli kampanju na društvenim mrežama. Sada šire lažne i tendenciozne informacije u kojima se tvrdi da će u Srbiji biti uveden "firewall" poput onog u Turskoj, Rusiji ili Kini, kako bi se navodno ograničila upotreba aplikacija i društvenih mreža! Sama po sebi, ovakva tvrdnja ne bi bila ništa novo - još jedan u nizu pokušaja širenja panike. Međutim, problem nastaje kada vidimo da je reč o sponzorisanom sadržaju, dakle - plaćenom oglasu!

Postavlja se pitanje: ko finansira ovakve naloge i zbog čega se plaća širenje neistina i straha među građanima?

Zakonska odgovornost

Prema članu 343 Krivičnog zakonika Republike Srbije, širenje panike i nereda kažnjava se zatvorom od šest meseci do pet godina, a ako usled toga nastupi teža posledica - kazna može biti i stroža. Dakle, oni koji putem društvenih mreža finansiraju i reklamiraju ovakve sadržaje potencijalno se izlažu krivičnoj odgovornosti.

Nalog sa kog je plasiran oglas prate i drugi poznati "blokadersko-teroristički" profili, koji se skrivaju iza alter-ega, što dodatno baca sumnju da je reč o koordinisanoj akciji.

Ko stoji iza svega?

Još ozbiljnije pitanje jeste ko stoji iza finansiranja ovakvih objava?

Da ne bude nikakve zabune - samo jedan pogled na ovu objavu otkriva da je ona sponzorisana!

Kada se plaća širenje panike, reč je o smišljenoj i organizovanoj akciji, a ne o slučajnom komentaru na mrežama. Ako uzmemo mrežu i metode onih koji stoje iza pokušaja organizovanja obojene revolucije u Srbiji - strani centri moći, njihovi domaći saradnici i aktivisti na društvenim mrežama - ovaj slučaj sponzorisanog širenja panike samo dodatno osvetljava tu šemu.

Gde su sada "nezavisni" fakt-čekeri?

Posebno je skandalozno što je ovakav sadržaj uopšte prošao proceduru odobravanja kod kompanije Meta (Facebook/Instagram). Ta kompanija ima stroga pravila oglašavanja, naročito kada je u pitanju politika i dezinformacije. Ali izgleda da ta pravila ne važe za sve. Očigledno postoje "povlašćeni" nalozi kojima je dozvoljeno da šire paniku i laži.

Gde su sada oni koji se predstavljaju kao nezavisni fact-checkeri, poput "Raskrinkavanja" i sličnih? Zašto ćute kada se ovakvi plaćeni sadržaji šire s tendencijom širenja straha i panike među građanima?!

