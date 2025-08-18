„MISTERIJA BERMUDSKOG TROUGLA“ – Gde nestaje istina, a buja luksuz i prevara? Štimac, Jaćimović i medijska mašinerija N1 i Nove S

DOK su građani Srbije blokirani na putevima, vođe blokada žive kao milioneri! I dok N1 i Nova S svakodnevno pumpaju priču o „herojima revolucije“, istina je sasvim drugačija – oni žive u luksuzu, šire biznis i manipulišu masama. A sve to pod budnim okom i medijskim pokrićem N1 i Nove S, koji ih svakodnevno prikazuju kao „narodne heroje“.

Štimac u Splendidu – vođa revolucije sa 5 zvezdica

Vladimir Štimac, bivši košarkaš i samozvani opozicionar, skoro je boravio u elitnom hotelu Splendid u Bečićima, jednom od najskupljih u Crnoj Gori. Nije mu ovo prvi luksuzni izlet – pre samo mesec dana, brčkao se u skupocenom rizortu u Grčkoj. A iz udobnosti ležaljke poručuje: „Spiskovi postoje! Lustracija mora!“

Jaćimović – milioner sa blokade

Milomir Jaćimović, autoprevoznik iz Đurđeva, pravi je primer kako se „narodni bunt“ pretvara u lični biznis. Predstavlja se kao progonjena žrtva, traži pomoć, skuplja donacije – a zapravo kupi nove autobuse, širi firmu i kupuje kuće.

Vrhunac prevare bio je slučaj sa „izbušenim gumama“ – koji se ispostavio kao čista izmišljotina. Policija je otkrila da je za sve bio odgovoran njegov sopstveni sin, takođe jedan od „blokadera“.

Cirkus za sažaljenje – a iza kulisa proračunata manipulacija.

Opet, tu se postavlja ključno pitanje – ko Jaćimoviću plaća gorivo do Brisela, dok studenti trče ultramaraton? Ako se, kako kaže, autobusi voze besplatno, a donacije pokrivaju troškove, odakle novac za nove autobuse? Za kuće? Za proširenje biznisa?

Jer ako je sve besplatno i volontira se za narod, ko pokriva ono što realno košta – gorivo, registracije, putarine, održavanje? Ako mu, kako se tvrdi, sistem ne dozvoljava da radi, odakle sredstva za kupovine koje pravi?

Blokaderi teroristi – pijuni u igri za profit

Dok oni stoje na ulicama, blokiraju fakultete i rizikuju budućnost, njihove vođe uživaju u luksuzu i bogate se na njihovoj borbi.

Autobusi puni blokadera terorista

Nedavno otkriće dodatno baca senku na „humanitarni rad“ Jaćimovića. Naime, njegovim autobusima prevezeni su huligani koji su lomili po Novom Sadu!

Umesto slobode i pravde – nasilje i haos, organizovani i podstaknuti iz senke.



N1 i Nova S – glasnogovornici prevare

Treći ugao ovog „trougla“ su N1 i Nova S, koji neumorno pumpaju sliku o „junačkoj borbi“ i „potlačenom narodu„, dok zaobilaze činjenice o luksuzu, manipulaciji i ogromnom novcu koji se vrti u pozadini.

Za njih, Štimac je heroj, Jaćimović borac, a svi koji ukazuju na istinu – „režimski glasnici“.

Istina je jasna – medijska mašinerija pere stvarnost i pakuje je u propagandu!

Dolovac na Malti, gde je tu pravda?

I dok su u Srbiji neredi, ni državna tužiteljka Zagorka Dolovac nije prisutna. Umesto da reaguje na haos, nerede i nasilje – uživa na Malti!

Građani čekaju pravdu, a pravosuđe – na odmoru.

Štimac uživa u luksuzu Splendida, Jaćimović gradi karijeru među novim autobusima i kvadratima, Dolovac na Malti, dok N1 i NOVA S podižu tenzije među narodom i to bez kočnica.

Bermudski trougao blokada – tri tačke, jedan cilj: novac!

U ovom „Bermudskom trouglu“ srpske blokade, nestaju činjenice, istina i pravda – a pojavljuju se luksuz, laž i profit. Građani su ti koji plaćaju cenu.

Zašto „Bermudski trougao“?

Zato što je to simbol za opasnost, manipulaciju i nestanak istine. A ova afera nosi sve te oblike – samo u domaćoj verziji, sa luksuznim hotelima, lažnim borcima i televizijskim manipulacijama.