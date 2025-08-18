„MISTERIJA BERMUDSKOG TROUGLA“ – Gde nestaje istina, a buja luksuz i prevara? Štimac, Jaćimović i medijska mašinerija N1 i Nove S
DOK su građani Srbije blokirani na putevima, vođe blokada žive kao milioneri! I dok N1 i Nova S svakodnevno pumpaju priču o „herojima revolucije“, istina je sasvim drugačija – oni žive u luksuzu, šire biznis i manipulišu masama. A sve to pod budnim okom i medijskim pokrićem N1 i Nove S, koji ih svakodnevno prikazuju kao „narodne heroje“.
Štimac u Splendidu – vođa revolucije sa 5 zvezdica
Vladimir Štimac, bivši košarkaš i samozvani opozicionar, skoro je boravio u elitnom hotelu Splendid u Bečićima, jednom od najskupljih u Crnoj Gori. Nije mu ovo prvi luksuzni izlet – pre samo mesec dana, brčkao se u skupocenom rizortu u Grčkoj. A iz udobnosti ležaljke poručuje: „Spiskovi postoje! Lustracija mora!“
Jaćimović – milioner sa blokade
Milomir Jaćimović, autoprevoznik iz Đurđeva, pravi je primer kako se „narodni bunt“ pretvara u lični biznis. Predstavlja se kao progonjena žrtva, traži pomoć, skuplja donacije – a zapravo kupi nove autobuse, širi firmu i kupuje kuće.
Vrhunac prevare bio je slučaj sa „izbušenim gumama“ – koji se ispostavio kao čista izmišljotina. Policija je otkrila da je za sve bio odgovoran njegov sopstveni sin, takođe jedan od „blokadera“.
Cirkus za sažaljenje – a iza kulisa proračunata manipulacija.
Opet, tu se postavlja ključno pitanje – ko Jaćimoviću plaća gorivo do Brisela, dok studenti trče ultramaraton? Ako se, kako kaže, autobusi voze besplatno, a donacije pokrivaju troškove, odakle novac za nove autobuse? Za kuće? Za proširenje biznisa?
Jer ako je sve besplatno i volontira se za narod, ko pokriva ono što realno košta – gorivo, registracije, putarine, održavanje? Ako mu, kako se tvrdi, sistem ne dozvoljava da radi, odakle sredstva za kupovine koje pravi?
Blokaderi teroristi – pijuni u igri za profit
Dok oni stoje na ulicama, blokiraju fakultete i rizikuju budućnost, njihove vođe uživaju u luksuzu i bogate se na njihovoj borbi.
Autobusi puni blokadera terorista
Nedavno otkriće dodatno baca senku na „humanitarni rad“ Jaćimovića. Naime, njegovim autobusima prevezeni su huligani koji su lomili po Novom Sadu!
Umesto slobode i pravde – nasilje i haos, organizovani i podstaknuti iz senke.
N1 i Nova S – glasnogovornici prevare
Treći ugao ovog „trougla“ su N1 i Nova S, koji neumorno pumpaju sliku o „junačkoj borbi“ i „potlačenom narodu„, dok zaobilaze činjenice o luksuzu, manipulaciji i ogromnom novcu koji se vrti u pozadini.
Za njih, Štimac je heroj, Jaćimović borac, a svi koji ukazuju na istinu – „režimski glasnici“.
Istina je jasna – medijska mašinerija pere stvarnost i pakuje je u propagandu!
Dolovac na Malti, gde je tu pravda?
I dok su u Srbiji neredi, ni državna tužiteljka Zagorka Dolovac nije prisutna. Umesto da reaguje na haos, nerede i nasilje – uživa na Malti!
Građani čekaju pravdu, a pravosuđe – na odmoru.
Štimac uživa u luksuzu Splendida, Jaćimović gradi karijeru među novim autobusima i kvadratima, Dolovac na Malti, dok N1 i NOVA S podižu tenzije među narodom i to bez kočnica.
Bermudski trougao blokada – tri tačke, jedan cilj: novac!
U ovom „Bermudskom trouglu“ srpske blokade, nestaju činjenice, istina i pravda – a pojavljuju se luksuz, laž i profit. Građani su ti koji plaćaju cenu.
Zašto „Bermudski trougao“?
Zato što je to simbol za opasnost, manipulaciju i nestanak istine. A ova afera nosi sve te oblike – samo u domaćoj verziji, sa luksuznim hotelima, lažnim borcima i televizijskim manipulacijama.
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
Komentari (0)