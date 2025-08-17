"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.

Vučić je sa prezirom, usput, odgovorio na dobacivanja i upadice novinarke N1.

- Sram vas bilo za sve što radite - poručio je Vučić Žaklini Tatalović.

