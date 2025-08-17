Politika

"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice

В.Н

17. 08. 2025. u 14:28

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.

СРАМ ВАС БИЛО ЗА СВЕ ШТО РАДИТЕ Вучић са презиром одговорио Жаклини Таталовић на добацивања и упадице

Foto: Novosti

Vučić je sa prezirom, usput, odgovorio na dobacivanja i upadice novinarke N1.

- Sram vas bilo za sve što radite - poručio je Vučić Žaklini Tatalović.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 27

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAMP I PUTIN MIJENJAJU IGRU, EU GUBI TLO: Dogovorom Vašingtona i Moskve Vučić i Srbija postaju glavni igrači u Evropi – zato ga ruše!
Politika

0 0

TRAMP I PUTIN MIJENJAJU IGRU, EU GUBI TLO: Dogovorom Vašingtona i Moskve Vučić i Srbija postaju glavni igrači u Evropi – zato ga ruše!

BALKAN se ponovo pretvara u tačku na kojoj se prelamaju globalni interesi. Dok svijet čeka mogući dogovor između Donalda Trampa i Vladimira Putina o završetku rata u Ukrajini, u evropskim centrima moći raste nervoza. Brisel je svjestan da bi rješenje bez posredstva Evropske unije značilo gubitak njenog političkog primata, a nova administracija u Vašingtonu mnogo ozbiljnije računa na partnerstvo sa Moskvom nego na poslušnost Brisela. Upravo zbog toga Balkan ponovo postaje laboratorija krize – prostor u kojem se zapaljive igre velikih sila pokušavaju preusmjeriti u lokalne sukobe.

17. 08. 2025. u 16:35

Politika
Tenis
Fudbal
DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)

DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)