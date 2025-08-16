Politika

BRNABIĆ JASNIJA NEGO IKAD: Blokaderi teroristi i večeras u Valjevu pokazali svoj program za Srbiju - došli, lomili, palili, mrzeli, pobegli

Novosti online

16. 08. 2025. u 23:53

PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić komentarisala je scene nasilja blokadera u Valjevu.

БРНАБИЋ ЈАСНИЈА НЕГО ИКАД: Блокадери терористи и вечерас у Ваљеву показали свој програм за Србију - дошли, ломили, палили, мрзели, побегли

Foto: Novosti

- Blokaderi teroristi i večeras u Valjevu pokazali svoj program za Srbiju - došli, lomili, palili, mrzeli, pobegli. Kraj. Bravo, svaka čast. Mnogo ste hrabri i pametni - napisala je Ana Brnabić na Iksu.

SPECIJALNI TUŽILAC NESTAO IZ JAVNOSTI Ćutanje Mladena Nenadića je nova forma saučesništva u sprovođenju terorističkog napada na državu
SPECIJALNI TUŽILAC NESTAO IZ JAVNOSTI Ćutanje Mladena Nenadića je nova forma saučesništva u sprovođenju terorističkog napada na državu

ONO ŠTO se poslednjih nekoliko dana odigrava na ulicama Srbije po svim objektivnim kriterijumima predstavlja elemente terorizma. Organizovano nasilje koje uključuje odlaske u grupama na njihove privatne adrese u cilju zastrašivanja, demoliranje i paljenje stranačkih prostorija, uništavanje državne imovine i ugrožavanja osnovnog ustavnog poretka, za sve to vreme, jedan čovek koji je po službenoj dužnosti obavezan da reaguje, upadljivo i opasno, ćuti.

17. 08. 2025. u 10:33

SVE MASKE SU PALE Vučević: Lažni revolucionari lažnih političara, pokušavaju po svaki cenu da izazovu građanski rat - neće im proći

SVE MASKE SU PALE Vučević: Lažni revolucionari lažnih političara, pokušavaju po svaki cenu da izazovu građanski rat - neće im proći