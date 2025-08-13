VUČIĆ SE OBRATIO GRAĐANIMA IZ PIONIRSKOG PARKA: Došao sam da budem sa narodom (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Pionirskog parka.
Kaže da je došao da bude sa narodom koji "samo čuva svoje, ne napada nikoga".
- Evo 15 do 10 je, ja sam ispred Skupštine Srbije, na ivici Ćacilenda. Došli ljudi, ja sam došao da budem sa narodom, sa narodom koji samo čuva svoj, ne dira nikom, ne napada nikome. I više nego ikada ranije potrebno je da slušamo jedne i druge, da razumemo jedne i druge i da ne mrzimo nikome. Strašne su stvari činili večeras u Novom Sadu i dalje ih čine, ali kad pokažete volju i želju da mirom, strpljivošću i istrajnošću rešavate stvari, nekad uvijek nisam bio na moći. Rekli su da će da ih napadaju pa sam došao da budem sa narodom koji samo čuva svoje, ne napada nikoga - rekao je on.
