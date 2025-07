SRAMOTA, KOKANOVIĆ POZIVA NA PROGON PREKODRINSKIH SRBA Dodik: Prave podelu među Srbima, seju mržnju i razdor

MILORAD Dodik, Ognjen Karanović i Dragan Glamočić najoštrije su osudili izjavu Zlatka Kokanovića u kojoj on poziva na progon prekodrinskih Srba.

Foto: Printskrin

Glamočić je ovakav čin ocenio kao apsolutno neprihvatljiv i opasan, te istakao da u demokratskom društvu nema mesta za pretnje, nasilje i govor mržnje, naročito kada su usmereni prema legalno i legitimno izabranom predsedniku Srbije koji, kako ukazuje, uživa najveće poverenje građana ove zemlje.

Prema njegovim rečima, ovakve pretnje i istupi direktno urušavaju mir, stabilnost i nastavak reformi koje doprinose razvoju Srbije, uključujući i sektor poljoprivrede, za koji ističe da je stub opstanka i razvoja sela, tradicije i čitavih porodica.

Ministar je posebno istakao da je reč o poljoprivrednom proizvođaču koji, nažalost, ne prvi put zloupotrebljava poljoprivredu, a često i položaj poljoprivrednika, u političke svrhe, što nanosi štetu ne samo institucijama, već i samom agrarnom sektoru i velikom broju vrednih i odgovornih proizvođača koji se trude da napreduju u okviru zakonskih i demokratskih okvira.

Glamočić je, kako se navodi u saopštenju Ministarstva poljoprivrede, osudio i učestale pretnje i napade na druge visoke funkcionere, kao i novinare, te pozvao sve društveno-političke aktere na odgovorno ponašanje i uspostavljanje dijaloga.

On je naglasio da nasilje nikada neće biti rešenje, a da će institucije ove zemlje uvek reagovati u zaštiti ustavnog poretka, demokratskih vrednosti i bezbednosti svih građana.

Foto D. Milovanović

Reagujući na Kokanovićevu izjavu, kojom se Srbima prebrojavaju krvna zrnca, Dodik je rekao da Srbima iz RS niko, pa ni taj osrednji političar ne mogu da zabrane da Srbiju osećaju i vole kao svoju zemlju.

- Ko je taj što bi da nam zabrani da dođemo u Srbiju i da je volimo? To je jedan kretnen koji se, kao još neki, pojavljuju u javnosti samo sa jednim ciljem. Da naprave podelu među Srbima, da seju mržnju i razdor - naglasio je Dodik.

Dodao je da su to u prošlosti radili samo neprijatelji srpskog naroda:

- To su radili okupatori, osmanlije... Nama, u Republici Srpskoj, to nije interes. Mi ne želimo podeljenu i slabu Srbiju. Naprotiv. Samo jaka Srbija je ono što svi Srbi žele.

Prema Dodikovim rečima, umesto širenja mržnje i pretnjama da će nekoga proterati, ili da neki Srbi nisu dobrodošli u Srbiju, opoziciji u Srbiji bilo bi bolje da ima konstruktiniji pristup.

- Mi, iz Republike Srpske, to znamo. Volimo Srbiju, niko, pa ni takvi kreteni, moram tako da kažem, kao što je taj Kokanović ne mogu to da promene. Očigledno je reč o čoveku koji nema neku naročitu političku inteligenciju. Da je drugačije, znao bi da nam je sviam u interesu da Srbija bude jaka i stabilna. Srbija, pod rukovodstvom predsednima Aleksandra Vučića upravo to radi. Razvija se, jača iz dana u dan. To je ono što raduje i što treba da raduje svakog ko voli Srbiju. A mi je volimo. Niko, ponavljam, niko nas neće sprečiti da je volimo i dalje, da se radujemo svakom njenom uspehu i da sa punim srcem svaki put dođemo u našu Srbiju - jasan je Dodik.

Tokom obraćanja, on je između ostalog rekao:

- Pa zar nama da ljudi koji su došli iz Hrvatske, iz Bosne, da kroje sudbinu? E pa neće moći!

Foto: V. Tripić

Kako za "Novosti" ističe istoričar Ognjen Karanović, nacizam, rasizam, autošovinizam i dosledno antisrpstvo krase ideologiju blokaderskog terorizma vođa obojene revolucie u Srbiji.

- Primer i dokaz ove tvrdnje pronalazimo u izjavi ljudskog otpada Kokanovića.

Njemu nije smetalo slikanje terorista-blokadera pored ustaških šahovnica, ali i te kako ima averziju prema našoj braći i sestrama kojoi žive ili koji dolaze sa prostora zapadno od Drine i Dunava.

Takđe, važan dokaz antispskog karaktera obojene revolucije nalazi se u činenici da teroristi i kontejner studenti nisu trčali i više se vozilali do Brisela i Strazbura preko Republike Srpske, odakle bi ih naš narod veoma žustro i brzo ispratio, već upravo preko Hrvatske, gde se oni najlepše i ocećaju. Sve blokaderske teroriste povezuje jedna crvena nit - antisrpski gen i kod - rekao je Ognjen Karanović.

Ognjen Karanović, istoričar /KCNS

