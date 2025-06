IDEOLOZI BLOKADERA UDARILI NA VIDOVDAN: To je izmišljen praznik, paganski i politički manipulativan (VIDEO)

IDEOLOG blokadera Žarko Korać udario je na Vidovdan.

Foto: Printskrin

Nazvao ga je "paganskim", dok ga je opoziciona novinarka okarakterisala kao "politički manipulativnim".

- Ono što ja hoću da kažem, oni su se bojali da za 28. juni, ja ne volim tu simboliku, mogu da obrazložim zašto. Sveti vid uopšte nije hrišćanski, to je glavni slovenski. To je sveti vid, svevid. To nikakve veze nema sa hrišćanstvom, a Crkva ćuti. Vidovdan je u stvari paganski običaj, daleko prethrišćanski. - rekao je Korać.

Celokupnu izjavu pogledajte u videu ispod: